Amazon sale in auto con nuovi accessori: saranno tutto ciò che abbiamo sempre voluto

Non poteva mancare l’e-commerce numero uno al mondo al primo evento del 2023, l’ormai tradizionale CES (a Las Vegas fino all’8 gennaio) che da 57 anni allieta tutti gli appassionati di tecnologia, ma anche sempre curiosi.

Amazon a Las Vegas ha presentato nuovi accessori previsti già a partire da questo anno, in grado di innalzare ulteriormente la proposta del colosso di Seattle, la più grande Internet company al mondo.

Nel 2020, nell’anno dello scoppio della pandemia da Coronavirus, Ring ha annunciato una telecamera di sicurezza per auto, anello di congiunzione con altri dispositivi facenti parti di un più ampio ecosistema di sicurezza domestica by Amazon.

Ring in questi due anni ha migliorato ulteriormente il suo concept, aprendo di fatto i preordini per Car Cam, il nuovo membro della sua famiglia di sicurezza. L’unità di per sé è piuttosto piccola, ma non inganni l’aspetto, sporge verso l’alto su un braccio a sbalzo montato sul cruscotto, trovando l’altezza della situazione.

Due le telecamere pensate da Ring: una per tenere d’occhio l’interno, l’altra rivolta verso il finestrino anteriore, capace di catturare tutto ciò che di interessante accade all’esterno, compresi quegli incidenti che potrebbero coinvolgere la tua auto, indirettamente.

Da Alexa for EV Charging a un super videocitofono

Quando i sensori del sistema vengono sollecitati, scatta la registrazione con tanto di alert tramite App Ring (disponibile sia sull’App che sul Google Store) che mostra all’utente cosa sta accadendo intorno (e dentro) la tua macchina. Come praticamente ogni altro dispositivo Ring, c’è un microfono e un altoparlante. Che consentono di guardare (e comunicare) con eventuali visitatori indesiderati.

Car Cam potrà essere lanciato direttamente da Alexa ed è stato progettato per catturare filmati dalle fermate del traffico. L’hardware è alimentato dalla batteria dell’auto, collegata tramite l’OBD -II e utilizzerà il Wi-Fi per comunicare a meno che tu non scelga LTE pagando un abbonamento Ring Protect Go.

Car Cam di Ring è solo una delle tante proposte di Amazon al Ces 2023 di Las Vegas. Ecco Alexa for EV Charging (un servizio per le sempre più di moda auto elettriche tramite il quale sarà più facile trovare una ricarica per la propria macchina), o il videocitofono Ring Peephole Cam. Cos’ha di bello? Una telecamera HD da 1080p, visione notturna, audio bidirezionale e rilevamento di movimenti, tutto installabile facilmente. Altrimenti non sarebbe Amazon.