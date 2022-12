Android Auto senza più segreti: la next gen di Coolwalk è assurda

L’ultimo mese dell’anno è anche il primo con una interfaccia performante e utile che Google ha deciso di rilasciare per rilanciare Google Auto.

Sviluppato in collaborazione con 28 case automobiliste e basato su smartphone per consentire ai dispositivi mobili con il sistema operativo del Robottino Verde di essere utilizzati in auto mediante il sistema di infotainment presente nel cruscotto, Android Auto si evolve.

Tutto merito dell’aggiornamento di Google, che ha portato le versione (più attesa): l’ultimo APK beta di Android Auto 8.6 è ora disponibile per il download con Material You Design with Dark Theme per l’app delle impostazioni del telefono insieme all’interfaccia utente di Coolwalk.

In pratica è stata abilitata la nuova interfaccia utente (UI) Coolwalk per tutte le unità principali dell’auto. Coolwalk è un’interfaccia utente moderna e intuitiva che semplifica agli utenti l’accesso alle loro app e funzionalità preferite su Android Auto. Presenta un design pulito e semplice che consente agli utenti di trovare rapidamente ciò che stanno cercando senza essere impantanati da informazioni non necessarie.

Una delle caratteristiche distintive è lo schermo diviso con funzionalità multitasking. Ciò rende più facile per gli utenti accedere facilmente a informazioni utili in un unico posto. Con il nuovo design di Android Auto, un utente sarà libero di utilizzare mappe e riprodurre musica, oppure visualizzare notifiche, tutto in un unico posto. Ma la nuova interfaccia utente di Coolwalk, Android Auto 8.6 include anche molti altri miglioramenti.

Un gradito aggiornamento. E c’è anche Material You design

Innanzitutto la tradizionale correzioni di bug, sempre molto utile e importante. L’applicazione, inoltre si carica più velocemente ed è più reattiva, rendendo più facile per gli utenti l’accesso alle proprie app e funzionalità in movimento. A seconda delle dimensioni del display, la barra di navigazione può spostarsi dal bordo inferiore a quello sinistro, o destro (dipende dalla posizione del conducente) per sfruttare al meglio lo spazio disponibile.

C’è la Material You design per l’app del telefono: presenta anche un tema scuro riprogettato che può essere attivato abilitando la modalità notturna sul tuo dispositivo Android. Nel complesso, la nuova interfaccia utente di Coolwalk su Android Auto 8.6 è un gradito aggiornamento che apporta un nuovo aspetto all’app, che si migliora e anche di tanto.

Con i suoi consigli personalizzati e prestazioni più performanti, rende più facile agli utenti con sistema operativo griffato dal Robottino Verde, di accedere alle loro app e funzionalità preferite, mentre sono in movimento.