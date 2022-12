Android, ecco il trucco segreto per accedere a tantissime impostazioni nascoste

Molti utenti Android, quando devono andare a toccare le impostazioni del proprio device, possono trovare diverse difficoltà. Non è raro, infatti, che in molti effettuino ricerche online per cercare quella specifica da dover modificare. Esistono, però, delle scorciatoie che non tutti conoscono, e che possono rivelarsi parecchio utili, per accedere al menù di cui si ha bisogno.

Forse alcuni tra i più grandi si ricorderanno dei primi cellulari, in cui, per conoscere determinati dati, come il credito residuo o lo stato del proprio account, era necessario “chiamare” un codice specifico, a seconda del proprio operatore telefonico. Per chi non lo sapesse, quei codici vengono chiamati USSD, che sono relativi al proprio operatore telefonico, e MMI, che riguardano il proprio modello di telefono, ed esistono ancora oggi. Come sfruttarli anche sul sistema operativo Android?

Innanzitutto, per poter utilizzare questi codici è necessario aprire la tastiera numerica del proprio dispositivo, quella che utilizziamo per comporre i numeri da chiamare. Partiamo, quindi, dai codici più generici, come quello per accedere alle statistiche del proprio smartphone. Digitando e chiamando *#*#4636#*#* si aprirà il menù di test del proprio telefono, dove è possibile controllare diverse informazioni, come il suo utilizzo, le impostazioni relative al Wi-Fi ed il numero IMEI. Se si è interessati solo a quest’ultimo, basterà, invece che cercare in questo menù, utilizzare semplicemente il codice *#06#.

Siete preoccupati per le frequenze nocive del vostro dispositivo? Tramite un altro codice, è possibile controllare il SAR, ovvero il livello di energia a radiofrequenza emesso dal dispositivo e che viene assorbito dal nostro corpo. Per conoscerlo, basterà utilizzare il codice *#07#. In questo modo, potremo visualizzare tutta l’etichetta normativa del nostro smartphone, assieme a numero di modello.

Altri codici molto utili sono relativi alla diagnostica di Google Play, che potrà essere effettuata semplicemente tramite il codice *#*#426#*#*. Inoltre, sempre inerente a Google, esiste un altro codice che ci permette di visualizzare le informazioni dell’applicazione Calendar con tutte le informazioni registrate nel telefono. Per accedervi, basterà utilizzare il codice *#*#225#*#*.

C’è un codice per tutto

Ricordiamo che i codici USSD ed MMI funzionano relativamente al proprio operatore telefonico ed al proprio dispositivo, per cui non è garantito che funzionino su tutti i telefoni. Tentare, comunque, non costa nulla e, nel caso funzionassero, renderebbero la vita molto più semplice.

Tra gli altri codici che possiamo utilizzare, c’è quello per spegnere il proprio dispositivo (*#*#7594#*#*), ripristinarlo alle impostazioni di fabbrica (*#*#7780#*#* o *2767*3855#), testare il GPS (*#*#1472365#*#* o *#*#1575#*#*), trovare l’indirizzo MAC (*#*#232338#*#), visualizzare la versione attuale del software in uso (*#*#44336#*#*) e mostrare le informazioni relative alla telecamera (*#*#34971539#*#*).