Annunciata Tempesta Solare per 19-20 gennaio: potreste rimanere senza internet ed energia elettrica per lunghe ore

Le tempeste solari, o magnetiche, non sono così rare. Molte volte, non ci accorgiamo nemmeno di quelle che arrivano sulla Terra, ma alcune, potenzialmente più pericolose, possono creare disagi alcune volte. Questo è il caso per quella che sta per abbattersi sul nostro pianeta fra pochissimo tempo.

Solitamente, le tempeste solari vedono l’espulsione di CME, ovvero massa coronale, direttamente dalla nostra Stella. Questa esplosione, che si verifica sulla superficie del Sole, provoca la proiezione di un flusso di particelle elettricamente cariche che si dirigono verso la Terra. Quali sono le conseguenze per i terrestri?

In questo caso, il nostro pianeta non verrà colpito in pieno dall’ondata di particelle, dunque sarà interessato dall’esplosione solo parzialmente. Dunque, per quanto ci riguarda, questa tempesta solare viene definita di classe debole, ma non siamo del tutto al sicuro. Potenzialmente, infatti, potrebbe causare danni e disagi per alcune ore per tutti noi.

Da diversi mesi, gli scienziati stanno osservando un’intensa attività magnetica sulla corona del sole. A causa di brillamenti di classe M, pochi giorni fa, il 15 Gennaio, sono state rilevati due importanti espulsioni di massa coronale. Questo perché il Sole sta entrando nella fase di picco massimo del suo ciclo di 11 anni, il cui apice è previsto per l’estate del 2025. Dunque le attività come espulsioni di massa coronale, che sprigionano flussi di plasma nello spazio, saranno sempre più frequenti e sono proprio questi a causare le tempeste solari che, in alcuni casi, possono colpire il nostro pianeta.

I due flussi solari più importanti sono causati dalle espulsioni di massa coronale dalla regione della macchia solare AR3182. La prima esplosione è quella che interessa maggiormente la Terra, poiché la colpirà tra pochissimi giorni, mentre la seconda ha generato un flusso di particelle che dovrebbe mancare il nostro pianeta, per cui non è rilevante per quanto riguarda eventuali disagi.

Quando verremo colpiti dalla tempesta solare?

La Terra verrà investita parzialmente dal flusso di particelle durante la notte tra il 19 ed il 20 Gennaio. I primi effetti della tempesta solare dovrebbero essere avvertiti inizialmente già da oggi 18 Gennaio, ma non dovrebbero causare gravi problemi. Tra i disagi che possono essere avvertiti, si potrebbero captare disturbi alle linee elettriche, compresa la funzionalità dei satelliti.

Nella scala di pericolosità, misurata tra le varianti G1, ovvero minima, e G5, la massima, questa tempesta solare rientra in Classe G1, dunque oltre qualche disagio non dovrebbero esserci problemi particolarmente gravi. Gli esperti sono però sempre in allerta per qualche evento che potrebbe rientrare nella Classe G5, che risulta potenzialmente catastrofico.

Una tempesta di questo tipo comporterebbe l’interruzione delle linee elettriche per settimane, se non addirittura mesi, distruggendo tutto quello che funziona ad energia elettrica. Si verificherebbero interruzioni delle comunicazioni sia terrestri che satellitari, non avremmo più a disposizione internet e le linee elettriche e sarebbero danneggiate irreparabilmente anche le infrastrutture energetiche.