Apple lancia anche in Italia il Self Service Repair: ora il DIY non fa più paura

Riparazione fai da te? Oggi è possibile anche per quanto riguarda i Melafonini, grazie a un servizio che Apple mette a disposizione dei suoi clienti che hanno abbastanza competenze per poter riparare un iPhone danneggiato.

Il problema in sé nasce a monte: ogni volta che un telefono si guasta, che si tratti di un problema serio o di poco conto, si tende a sostituirlo per non voler spendere soldi (troppi) per la riparazione. Questo può costituire sicuramente un benefit per le casse dell’azienda di Cupertino, ma non per l’economia delle riparazioni che smette di girare e nemmeno per l’ambiente.

Già perché ogni cellulare che viene gettato, o rottamato, genera l’immissione nell’ambiente di un altro cellulare, ed avviene che le emissioni di CO2 raddoppiano per lo stesso utente, e in generale si moltiplicano per tutti gli utenti che cambiano cellulare con una frequenza allarmante.

Ecco allora che per evitare tutte queste problematiche, ed anche per mostrare un interesse attivo nei confronti dei propri clienti, Apple ha istituito il Self Service Repair che da pochissimo tempo è approdato anche in Italia. E consentirà a molte persone di occuparsi personalmente delle loro riparazioni iPhone.

Come si legge sul sito ufficiale di Apple, alla voce dedicata al Self Service Repair, «la riparazione self-service è destinata alle persone con le conoscenze e le competenze necessarie per riparare dispositivi elettronici. Se hai esperienza con le complessità della riparazione di dispositivi elettronici, Riparazioni self-service ti offre l’accesso a parti, strumenti e manuali di riparazione originali Apple per eseguire la tua riparazione fuori garanzia. Segui questi passaggi per eseguire una serie di riparazioni fuori garanzia per iPhone e Mac, come le sostituzioni del display».

Self Service Repair, ecco come funziona

Avvalersi del servizio di riparazione Self Service non è così difficile come sembra, anche se naturalmente bisogna essere in grado, in generale, di poter riparare uno smartphone, e quindi avere le conoscenze tecnologiche necessarie. Ovviamente sul sito si consiglia di leggere il manuale di istruzioni del proprio iPhone (ma il sistema funziona anche per i Mac) per essere in grado di familiarizzare con le parti di ricambio e con le procedure.

In seconda battuta si richiede di acquistare parti di ricambio Apple originali e di acquistare (o noleggiare) «strumenti strumenti di livello professionale dallo Store per le riparazioni self-service. Il negozio online è gestito da un fornitore terzo autorizzato da Apple a vendere parti e strumenti Apple originali».

Una volta ricevuti, viene richiesto di seguire le istruzioni tecniche del manuale di istruzioni per l’iPhone o per il Mac e, al termine della riparazione, probabilmente servirà riconfigurare il sistema con la procedura apposita che serve a completare la riparazione. Alla fine di questa procedura si possono rimandare a Apple le parti sostituite danneggiate che, in alcuni casi, può decidere di fornire un credito in cambio dei pezzi danneggiati.