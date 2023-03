Arriva la Champions League: questi utenti la guarderanno senza problemi e senza aumenti di prezzo

Con Amazon Prime Video si potranno seguire alcuni dei migliori match di Champions League delle squadre italiane. L’anno in corso è quasi un unicum negli ultimi tempi, e vede la presenza di tre italiane nelle otto migliori d’Europa. Ecco quali saranno le partite che si potranno vedere sul servizio di streaming di Amazon.

Una stagione calcistica così, almeno per quello che riguarda l’Europa, non si vedeva da tanto tempo. Spesso e volentieri, infatti, l’Italia è stata ricacciata dalla Champions League e dalle altre competizioni europee in maniera perentoria. D’altronde, le difficoltà che la Serie A si porta dietro sono tante e tangibili. Basta pensare al rapporto che esiste tra gli introiti del nostro campionato e quelli delle altre leghe dei top cinque campionati europei.

La differenza è abissale, e si riflette del tutto sulla qualità messa in campo dai team nostrani. Questa stagione, però, ha riservato molte sorprese. Se in campionato assistiamo a un super Napoli che vola macinando punti su punti, poco dietro abbiamo una serie di squadre che giocano a “ciapanò” per i tre posti rimasti che garantirebbero l’accesso alla prossima edizione di Champions League. Non bisogna poi dimenticare che se la Juve ricevesse indietro i 15 punti di penalizzazione il 19 aprile, lo scenario cambierebbe nuovamente.

Una stagione da ricordare per l’Italia in Europa: ecco cosa si potrà vedere su Amazon Prime Video

La finale dell’edizione 22-23 della Champions League si terrà a Istanbul il 10 giugno. Per arrivare lì, però, bisognerà partire superare i quarti di finale che vedono gli accoppiamenti Real Madrid – Chelsea, Manchester City – Bayern Monaco, Benfica – Inter e Napoli – Milan. Sono già stati sorteggiati anche gli abbinamenti per le semifinali che vedono Real, Chelsea, City e Bayern da una parte del tabellone e Benfica, Inter, Napoli e Milan dall’altra. Questo significa che, a rigor di statistica, esiste il 75% di probabilità di vedere un’italiana in finale di Champions.

Citando l’intramontabile Fabio Caressa, però, il calcio è strano. Non ci resta che seguire le partite che saranno disponibili con l’abbonamento ad Amazon Prime Video: mercoledì 12 aprile l’andata dello scontro tra Milan e Napoli, mentre mercoledì 19 aprile è il turno di Inter e Benfica. Entrambe le partite prenderanno luogo a San Siro. La telecronaca sarà di Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini, mentre rimane la sfilza di opinionisti d’onore, tra cui Marchisio, Zola, Julio Cesar, Toni, Milito, Evra, Oddo, Lavezzi e Nesta.