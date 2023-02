Arriva lo smartphone Coca-Cola: colori e design al centro di questo rumor

E se per il prossimo smartphone potessimo scegliere tra Apple, Samsung, Xiaomi, Huawei e… Colaphone? Cosa dicono i rumors.

Di prodotti brandizzati ne esistono una moltitudine. Il gioco è semplice: un marchio famoso e importante si affida a un produttore affermato, in grado di garantire un certo numero di pezzi (spesso in edizione limitata). In questo modo, per esempio, sono nate collaborazioni come quelle tra Marvel, PacMan, Star Wars (e un’altra infinità di brand) e costruttori di smartphone.

I rumors che oggi si diffondono in rete, però, sono davvero sorprendenti proprio per il soggetto che si ipotizza possa lanciare sul mercato il suo device. Il tutto, come al solito, è partito da Twitter. All’inizio il profilo – dal nome poco fraintendibile “Colaphone” – è stato preso come un semplice scherzo o, tuttalpiù, un’esagerazione.

Ci è voluto poco tempo affinché qualcuno di importante spendesse le sue opinioni in merito: è questo il caso di Mukul Sharma e di Ice Universe, due voci autorevoli del mercato e delle community tech. A loro detta non si dovrebbe prendere questo profilo come un semplice scherzo. Dietro, infatti potrebbe celarsi un piano di marketing ben strutturato volto all’aumento della curiosità e dell’interesse nei confronti dello smartphone nascituro.

Cosa c’è di vero nell’ipotesi Colaphone

A dire il vero, non sarebbe la prima volta che un brand di bevande analcoliche si butta su uno smartphone: è già accaduto per la “rivale” – si fa per dire – Pepsi, con risultati altalenanti. Il profilo di Twitter (@colaphoneglobal) è nato a novembre e da allora non ha mai pubblicato nulla. Segue solo altri otto profili: Samsung, Nothing, Apple, Xiaomi, Oppo, OnePlus, Huawei e Realme. Proprio quest’ultima casa di produzione sembrerebbe avere un legame un po’ più profondo del semplice follow.

Le immagini condivise in rete dai leakers, infatti, riportano la scocca sul retro di un cellulare con i consueti colori e la scritta “Coca Cola”. Un’attenta analisi, però, lascia intendere che il dispositivo in questione è un Realme 10 4G, con display AMOLED da 6,4″, 8 GB di RAM (+ altri 8 virtuali), 128 GB di storage e un chip MediaTek Helio G99. Il comparto fotografico, invece, propone una principale da 50MP e una per la profonfità da 2Mp sul retro, mentre la frontale arriva a 16MP.

Come confermato dalle ipotesi, il Coca-Cola phone è stato lanciato sul mercato come edizione speciale del Realme 10 Pro. Purtroppo, così come già accaduto per altre edizioni speciali di Realme, il dispositivo non sarà disponibile per il mercato Europeo.