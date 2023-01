Arriva una valanga di porno: ora anche con social tutto dedicato

E’ uno dei pochi segmenti di mercato immune al Covid, che resiste sia alla pandemia da Coronavirus sia alla guerra russa in Ucraina. Più forte di tutto e di tutte le crisi.

Dalla Francia e attraverso il riuscitissimo CES 2023 di Las Vegas, arriva un app che va ben oltre il concept di Tinder e simili.

Siamo ben oltre i semplici e ormai semplicistici siti d’incontri. Al team francese di Blyynd è quindi venuta l’idea di creare un’applicazione dedicata unicamente al sexting. Niente imbarazzo per immagini sensuale, video hot, ecco un luogo virtuale per trovare determinate tipi di persone che fanno del sesso una priorità assoluta nella vita. E la pensano tutti allo stesso modo.

Detta così, il rischio di sconfinare nell’illegale è molto alto. Ma quelli di Blyynd sembra abbiano pensato proprio a tutto.

Impossibile fare screen, vietato il dick-pick indesiderato, ma soprattutto: per registrarsi non basta compilare i classici campi dove inserire i dati, bisogna farsi un selfie per verificare l’età. Che deve essere maggiorenne, ovviamente.

Perdi il telefono, perdi tutte le conversazioni

“Un’applicazione crittografata e sicura al 100% – dicono da Blyynd – nessuna copia dei tuoi dati sui nostri server. Perdi il telefono, perdi le tue conversazioni. Il nostro obiettivo è offrirti una rete sicura per un’esperienza ottimale”. L’app viene decritta così: “I desideri non sono solo fantasie passeggere – si legge – è molto più di questo. Si tratta di aprirsi e condividere desideri comuni. L’anonimato combinato con un’esperienza virtuale, fornisce un’emozione indimenticabile”.

Una volta effettuato il download, via al libero arbitrio: puoi completare il tuo profilo con info che ritieni opportune e necessarie per descriverti, oppure non condividere nessuna informazione. Volendo puoi tenere traccia dei tuoi vari interessi: in questo modo, scoprirai qualcosa sulla persona con cui stai facendo sexting sull’app di Blyynd.

Quelli di Blyynd hanno deciso di cominciare con quattro lingue, perché c’è spazio, ovviamente, per le chat, ma non in italiano. Almeno per il momento. Un’app il cui download si può effettuare sia sul Play che sull’App Store, profilo anonimo al 100%, inserimenti del nome ma soprattutto dei tuoi desideri più reconditi, trovare i profili che più si avvicinano alle tue esperienze, chiedi l’amicizia e inizia a chattare. “La nostra sicurezza è priorità – conclude il team francese che ha sviluppato quest’app – il nostro obiettivo è offrirti una rete sicura per un’esperienza ottimale”. Il resto verra da sé: tutto questo è Blyynd.