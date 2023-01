Arrivano gli “Orange Days” di Expert: Samsung, Acer e altri marchi Top in super sconto

Arrivano grandi sconti da Expert, con il nuovo volantino Orange Days. Direttamente sul sito ufficiale, è possibile consultare tutte le offerte presenti, suddivise in grandi categorie, o direttamente il volantino digitale. In quest’ultimo caso, verrà chiesto all’utente di selezionare prima lo store più vicino alla nostra abitazione, poiché i punti vendita dello store si dividono nei gruppi DGgroup e GAER.

Tra i due, infatti, alcune offerte potrebbero variare, ed Expert ha pubblicato due volantini differenti proprio per questo motivo. In ogni caso, tutte le offerte sono disponibili anche online ed è possibile acquistare i prodotti direttamente sul sito ufficiale, con consegna tramite corriere direttamente al proprio domicilio.

Come detto, le offerte si suddividono in categorie, per la precisione ne vediamo sette. Al fine di effettuare acquisti più mirati, trovando facilmente ciò di cui abbiamo bisogno, possiamo decidere di esplorare il settore Tv o quelli degli elettrodomestici, suddivisi tra Piccoli e Grandi. Per quanto riguarda la tecnologia in senso stretto, possiamo vedere invece le categorie Stampanti & Accessori, Informatica e Telefonia. Chiude il cerchio quella riguardante Intrattenimento & Mobilità.

Per quanto riguarda le TV, gli sconti possono arrivare fino al 25%, come indicato dalla copertina del volantino, mentre su stampanti, accessori e gaming il ribasso arriva fino al 20%. Le offerte più interessanti, però, riguardano la telefonia e l’informatica. Quali sono, quindi, le migliori da prendere in considerazione?

Direttamente sulla vetrina del volantino, vediamo il Samsung Galaxy A53 5G scontato del 21%, a cui si deve però aggiungere il caricabatterie, non compreso nella confezione, dal costo di 19,90€. Grazie allo sconto, lo smartphone viene a costare 369,90€ anziché 469,90€, il che vi permette di risparmiare ben 100,00€ sull’acquisto.

Uno sconto particolarmente interessante è sul modello Motorola Edge 30 Neo, venduto in promozione con il 20% di sconto a 299,90€. Circa allo stesso prezzo, per una ventina di euro in meno, troviamo invece il Redmi Note 11 Pro di Xiaomi, scontato del 20% e in vendita al prezzo di 279,90€.

Smartphone e non solo

Se, invece, si desidera acquistare un nuovo smartphone, ma rimanendo sotto la soglia dei 100,00€, è presente un’offerta molto interessante su un modello Xiaomi. Troviamo, infatti, il Redmi 9A in promozione a 99,90€, grazie allo sconto del 16%. Così, risparmiando sullo smartphone, si potrebbe anche considerare di aggiungere agli acquisti un wearable, per avere il set tech perfetto per noi.

Tra gli smartwatch, sempre rimanendo sulla linea economica e poco dispendiosa, possiamo vedere in sconto il modello SW300, con display LCD Touchscreen e la resistenza all’acqua, molto importante per questi dispositivi. Grazie al ribasso di prezzo del 16%, questo modello costa solo 24,90€. Ovviamente, non presenta tutte le funzioni degli smartwatch top gamma, ma rimane comunque una valida alternativa.