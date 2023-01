Bitcoin inarrestabile: risale dall’abisso e balza in alto, siamo al momento della ripresa?

Lo insegna la storia: quando ci sono di mezzo le crypto, sempre andarci coi piedi per terra, di piombo. Ma i numeri, seppur non diranno tutto, dicono tanto.

La crypto delle crypto, quella che rappresenta in pratica un intero movimento, i bitcoin hanno riacquistato valore in modo significativo dopo il crollo dello scorso autunno. Calma, però.

A quanto pare, anche le scommesse speculative sono alla base della rapida ripresa di un Bitcoin che continua la sua rapida ripresa dei prezzi all’inizio della terza settimana di gennaio.

La crypto più famosa, creata dal misterioso Satoshi Nakamoto nel 2009, è tornata sopra i 20.000 dollari, per la prima volta da agosto, guadagnando circa il 25% di valore rispetto alla valuta statunitense, dall’inizio dell’anno.

Al netto di una volatilità che non fa comprendere a fondo il fenomeno dei bitcoin, dai mercati finanziari arriva un segnale, più o meno chiaro, si è manifestata una propensione al rischio molto più elevata. Il fattore scatenante è la speranza che la Federal Reserve statunitense continui a rallentare il ritmo dei suoi aumenti dei tassi.

Oltre ai mercati azionari, ne hanno beneficiato in particolare i mercati delle criptovalute. Appunto.

Impressionante e spaventoso al tempo stesso

Sembra passata ‘a nuttata, come direbbero a Napoli, figlia di quello scorso 6 novembre, quando Sam Bankman-Fried dichiarò bancarotta per quanto riguarda la piattaforma Ftx, lasciando un buco potenziale in giro per il mondo di 30 miliardi di dollari. Da quel giorno in poi, un disastro totale per gli investitori. Ora la risalita, nel più classico su e giù proprio dei bitcoin.

L’elevata dinamica del recupero dei prezzi della crypto delle crypto sarebbe dovuta anche alle scommesse speculative contro Bitcoin, nel mercato dei futures. “È probabile che una cosiddetta breve compressione sia responsabile del rapido aumento del prezzo”.

Parola di Timo Emden, esperto in materia di bitcoin. “Gli investitori che avevano scommesso sul calo dei prezzi su larga scala ora sono gradualmente costretti a chiudere le loro posizioni corte – spiega – ciò sta rafforzando lo slancio al rialzo in questo contesto“. Ora il “Closing out”, significa che i partecipanti al mercato dei futures devono acquistare bitcoin per chiudere le loro posizioni speculative e quindi limitare le loro perdite.

La forte ripresa dei bitcoin, probabilmente, è dovuta anche a fattori puramente tecnici. L’esperto Emden considera così il movimento al rialzo “Impressionante e spaventoso allo stesso tempo – assicura – gli investitori privati in particolare potrebbero ora avere l’idea di inseguire l’aumento dei prezzi“.