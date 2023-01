Caro bollette 2023: salvati da un salasso, stacca la presa a questo elettrodomestico vampiro

Ne è passato di tempo da quando Putin ha invaso l’Ucraina. Una guerra lunga, si sapeva. Come eravamo tutti a conoscenza delle sue conseguenze, almeno sul piano economico.

Il tanto paventato caro bollette è arrivato, più o meno da quando l’inverno è iniziato a entrare, seppur in maniera differente da regione a regione in Italia. Gli effetti si stanno facendo sentire, complice anche l’aumento delle luci di casa, accese per ore e ore in più (senza parlare dei riscaldamenti) rispetto a quando le giornate erano più lunghe.

La nuova governance, capitanata dalla prima donna Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha messo a punto una campagna governativa che ha tenuto conto delle esigenze dei cittadini, con una serie di provvedimenti, più o meno accettati o criticati dall’opposizione, emanando decreti per rilascio di bonus dell’elettricità e agevolazioni fiscali per l’acquisto di nuovi elettrodomestici di nuova generazione, con il termine ultimo fissato per la fine dell’anno.

Per tutto il resto, siamo soli. Nel senso, il risparmio maggiore dipende in primis da noi con un corretto utilizzo dei nostri mezzi domestici. Ricordarsi di spegnere le luci in una stanza dove magari ci torniamo dopo ore dovrebbe essere una regola, ma troppo spesso, un po’ a sorpresa, è un’eccezione. Non solo.

Se pensiamo che basta spegnere una console o tutti quei dispositivi che si possono lasciare in stand-by per risparmiare sulla bolletta, ci sbagliamo di grosso. In questi casi solo spegnendoli definitivamente, evitando quindi l’utilizzo di modalità stand-by che rappresentano solo uno spreco di energia, il nostro contatore aumenterà di sicuro, ma meno velocemente rispetto all’utilizzo dello stand-by.

Prese multiple e luci al Led

Anche l’utilizzo di una presa multipla è un rimedio, seppur piccolo, al caro bollette. Tutto fa brodo, però. Quindi meglio la presa multipla che con un clic spegne tutti gli elettrodomestici lasciati in stand-by. Forse non tutti sanno che lasciare un dispositivo in stand by significa sprecare dai 100 a 150 euro annui, secondo le ultime stime.

Il miglior modo di usare lavastoviglie e lavatrici è quello di farlo a pieno carico, altro suggerimento che vuoi per la fretta vuoi per pigrizia, non si fa. O meglio, ci si pensa poche volte. Ma col pieno carico è sempre bene ricordare che l’impiego di lavaggi multipli ci permettono di risparmiare sensibilmente sul costo delle bollette dell’energia elettrica.

Alla fine lo spreco maggiore è quello della luce: partendo dal presupposto di fare attenzione a spegnere quelle luci che non servono a nulla tenere accese, quando andate in un negozio, osservate quelle al Led: costano un po’ di più, ma vi faranno certamente pagare molto meno la bolletta.