ChatGPT 4 gratis, è davvero possibile? Ecco come fare, è la svolta per tutti gli utenti

Che sia un report, uno studio sui lavori che si possono fare con quel super chatbot. Che sia un update, importante: non passa giorno che non si parli di ChatGPT-4.

L’ultima analisi delle capacità di quel super modello di chatbot basato su intelligenza artificiale e apprendimento automatico sviluppato da OpenAI, specializzato nella conversazione con un utente umano, ha rivelato dei dati che devono far riflettere.

Circa l’80% della forza lavoro (statunitense) potrebbe avere almeno il 10% delle proprie attività lavorative influenzate da GPT, il che significa che alla lunga l’Intelligenza Artificiale potrebbe davvero sostituire l’uomo, con tutto ciò che di preoccupante ne consegue.

Sì, perché nonostante OpenAi abbia messo le mani avanti sull’update a ChatGPT, il migliore del chatbot è stata davvero importante, rispetto al suo predecessore.

OpenAI ha recentemente rilasciato il suo ultimo modello GPT-4, che è molto più potente di qualsiasi cosa OpenAI abbia rilasciato finora. È il più grande sistema di modelli linguistici e include anche capacità di visione. GPT-4 è multimodale, il che significa che può interpretare non solo il testo ma anche gli input di immagini.Ha risposto bene (anche se non benissimo) nei test di ragionamento e supporta circa 26 lingue diverse. Detto questo, ChatGPT 4 non è disponibile per gli utenti gratuiti.

Non c’è due senza tre. E il quarto vien da sé

Devi iscriverti a ChatGPT Plus per provare GPT-4. Tuttavia, ci sono quattro semplici modi per utilizzare ChatGPT 4 gratuitamente. Il primo è utilizzarlo su Ora.sh, una piattaforma web in cui puoi creare rapidamente app LLM in un’interfaccia di chat condivisibile. E ora consente agli utenti di esplorare gratuitamente il modello ChatGPT 4, senza alcuna limitazione.

Il secondo lo dà Nat Friedman, l’ex CEO di GitHub. Che ha sviluppato uno strumento per confrontare vari modelli LLM offerti dalle aziende di intelligenza artificiale in tutto il mondo. Puoi usarlo per confrontare ChatGPT 4 con altri modelli o semplicemente esplorare il modello ChatGPT 4. Attenzione, però, ha un limite di 10 query al giorno. Il terzo si basa sul lavoro dello sviluppatore Yuvraj Sharma, che ha creato un chatbot ChatGPT 4 su HuggingFace ed è completamente gratuito. Non è nemmeno necessario inserire la propria chiave API OpenAI, l’accesso all’API GPT-4 viene fornito da HuggingFace alla sua comunità affinché gli utenti possano esplorare il modello. Qui il limite è di 4096 token.

Dulcis in fundo, Microsoft: l’alleato forte di OpeAI. Subito dopo il rilascio del modello GPT-4, Microsoft si è fatta avanti e ha annunciato che la sua Bing AI è già in esecuzione sul modello GPT-4, nome in codice: Prometheus. Si possono perfino generare immagini su Bing AI.