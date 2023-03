Chiamare gratis senza App o assenza di segnale: trucco inimaggiinabile

La novità assoluta nel campo della telefonia si chiama VoWiFi. Con questo metodo si può chiamare anche senza connessione dati.

Negli ultimi tempi le tecnologie si rincorrono a una velocità supersonica. Certe volte sembra di non riuscirci a stare nemmeno dietro. Alcune innovazioni, però, permettono di introdurre abitudini fino a poco tempo prima sconosciute. Un esempio eclatante sono i social network, che hanno modificato alla radice il nostro modo non solo di rapportarci con le altre persone ma anche con gli stessi dispositivi che ci accompagnano nella nostra quotidianità. Instagram, Facebook, ma soprattutto i sistemi di messaggistica istantanea la fanno da padrone.

Quello che è rimasto però più o meno sempre immutato fino ad oggi è stato il sistema di telefonate da effettuare con i nostri device. Ogni telefono o dispositivo deve avere una scheda telefonica in grado di agganciarsi alla rete per poter indirizzare la chiamata verso il numero stabilito. A quanto pare, però, adesso anche questo sistema è destinato a cambiare. Già con WhatsApp e con altre applicazioni finora è stato possibile telefonare ed effettuare videochiamate utilizzando i dati del WiFi. Adesso alcuni operatori del settore stanno studiando e mettendo a punto un metodo per telefonare sempre anche senza connessione dati: il VoWiFi.

Il VoWiFi è una rivoluzione: ecco come funziona e chi lo può utilizzare

In generale, per ora, utilizzando FaceTime oppure le chiamate tramite WhatsApp o Telegram, bisogna fare affidamento sulla qualità della connessione a Internet che abbiamo in quel preciso istante. Con l’introduzione del VoWiFi, le telefonate si affidano in ogni caso alla rete telefonica. Questo significa che anche chi non ha il servizio può rispondere a utenti che chiamano con questo nuovo mezzo. Un’altra differenza importante è che ora anche se la connessione non è tra le più stabili non ci sarà più alcun rischio di perdere la chiamata per la qualità della rete.

VoWiFi è l’abbreviazione per “Voice Over WiFi“. Fondamentalmente cambia soltanto il mezzo su cui viaggiano i pacchetti di dati: con questa innovazione, essi viaggeranno sempre attraverso la rete internet. Per ora, ovviamente, ci sono limiti importanti: il primo è che gli operatori a utilizzarlo sono pochi e devono corrispondere tra chi telefona e chi risponde; il secondo è che i dispositivi che possono utilizzare il VoWiFi sono ancora pochi e, in genere, si tratta dei top di gamma ancora poco diffusi.