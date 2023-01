Colpaccio di Paramount: per rubare spettatori alle altre piattaforme sgancia questa bomba

Sta per arrivare una serie TV tutta nuova sul piccolo schermo. Paramount, con il suo abbonamento Plus, ha dovuto affrontare i grandi colossi dell’intrattenimento, come Amazon Prime Video, Netflix e Disney+, per citare i più famosi ed utilizzati. Essendo una piattaforma relativamente nuova, non sono state poche le difficoltà che la società ha dovuto affrontare.

La quantità di contenuti offerta da Paramount Plus non è ancora paragonabile a quella dei grandi Big del settore, ma l’azienda sta lavorando molto per offrire ai propri utenti contenuti originali e grandi novità. Tra queste, c’è una particolare serie TV in vista, che gli amanti del fantasy, e non solo, non potranno non amare.

Quindi, dopo i campioni d’incassi come Top Gun: Maverik e l’inedita serie TV Tulsa King, Paramount ha deciso che è tempo di una ventata di novità, ancora una volta, per attirare su di sé l’attenzione. Non vedremo la solita serie d’azione, thriller o psicologica, elementi ampiamente condivisi da diverse tra le ultime produzioni. Ciò che Paramount ha in mente è un contenuto del tutto nuovo, che fino ad ora una piccola fetta di popolazione, appassionata del genere, ha potuto amare solo “su carta”.

Finalmente anche gli amanti dei giochi di ruolo potranno avere una serie tutta per loro, da apprezzare e seguire con passione. Il GDR Dungeons & Dragons arriva sul piccolo schermo, portando con sé alte aspettative. Non è la prima volta che si tenta di dare un volto cinematografico a quello che è, di fatto, il precursore di tutti i giochi di ruolo attualmente presenti sul mercato.

Molti anni fa c’era stato un tentativo non proprio ben riuscito, forse a causa dello scarso budget, di realizzare un film a tema D&D, seguito da altri tentativi di sorta. Tra i contenuti di intrattenimento che stanno appassionando molto i giocatori ricordiamo i recenti Vox Machina, un anime presente su Amazon Prime, e il prossimo film in uscita su D&D, L’onore dei Ladri, in uscita il prossimo 31 Marzo. Lo stesso studio che si è occupato di questo film, eOne, inizierà così a collaborare con Paramount anche per la nuova serie TV.

Cosa dobbiamo aspettarci da una serie su Dungeons & Dragons?

Sicuramente l’ambientazione riprenderà quella del famoso gioco di ruolo, dunque ci troveremo in un universo medioevale fantasy. La prima stagione conterà otto episodi. Della sceneggiatura si occuperà Rawson Marshall Thurber, oltre che della regia. Sicuramente, si occuperà dell’episodio pilota, il più importante della serie poiché avrà la responsabilità di appassionare il pubblico fin dall’inizio.

Grazie a questo continuum di produzione tra film e serie TV, probabilmente i due saranno collegati. Questo potrebbe dare anche inizio ad un nuovo franchise. Attualmente, non si hanno grandi notizie in merito, ma sicuramente è una fresca ventata di novità per tutti gli appassionati del genere fantasy e, perché no, potrebbe attirare anche qualche nuovo fan verso il mondo di D&D.