Combatti il gelo con le promozioni di Euronics: offerte bollenti con “Doppio sconto IVA”

Un volantino a tema. E’ l’ultima trovata in ordine temporale dell’azienda olandese di grande distribuzione, specializzato nell’elettronica di consumo, che in Italia ha il suo forte seguito.

Winter Days, si chiama così l’ultimo volantino di Euronics, che offre un doppio sconto sull’IVA per tv e smart tv, “con prezzo pubblico – si legge – a partire da 499,99 euro. La promozione è disponibile esclusivamente presso i punti vendita della catena Euronics con marchio SIEM, e propone uno sconto del 36,08% sui prodotti che rispettano tali requisiti.

Sull’Hisense, per esempio, il suo prezzo di listino scende ben sotto il muro dei mille euro. Non poco per un 55 pollici, pannello OLED con Immagine 4 K e anche una risoluzione Ultra HD 4 K. C’è tutto in questa smart tv: Full Internet TV, 4 HDMI, 60 Hz, DLNA, WiFi + Ethernet, sintonizzatore DVB-T2 (con la rivoluzione del digitale terrestre siamo apposto, HEVC + Satellitare S2, sintonizzatore DVB T, MPEG4, sistema con subwoofer, dolby Atmos, slot Common Interface e Common Interface + -, con tanto di certificato LaTivu 4K e una classe energetica G. Il prezzo? 799 euro.

Crolla il prezzo del Samsung da 50 pollici, non più a 599 euro. Una smart tv con PurColor, che ti consente un’esperienza immersiva: che parte da una vasta gamma di colori, immagini di qualità, ti sembrerà di entrare a far parte del film.

In nome di un antico proverbio in base alla quale anche l’occhio vuole la sua parte, il Samsung in questione offre un design elegante e raffinato, realizzato con il concept di uno stile essenziale e minimalista sotto ogni punto di vista.

Ce n’è per tutti i gusti, anche per le tv più piccole

L’estetica no limits detta nuovi standard e i 399 euro sono davvero ben spesi per portarsi a casa la smart tv di uno dei colossi tech, a livello globale.

A chi serve una tv piccola, quanta basta, per esempio in cucina, ecco il 24 pollici di Philips: uno smart TV LED FHD Full HD da 60 centimetri, HDR 10.

Un solo pulsante per accedere all’intuitivo menu a icone, TV Philips Collection, Netflix, Prime Video e molto altro racchiusi in un prezzo altamente competitivo: 272 euro.

Con Nikkei si alzano leggermente i pollici, ma il prezzo è più o meno lo stesso del Philips. Lo Smart TV LED è da 32 pollici, HD Ready, Full Internet TV, 2 HDMI, 50 Hz, connessione Internet WiFi + Ethernet, sintonizzatore DVB-T2 HEVC Main10, sintonizzatore DVB-S2, common Interface + -, classe energetica F. Per tutte le altre promo, c’è il volantino a tema.