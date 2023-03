Con questo dispositivo ogni auto beneficerà della più moderna tecnologia: abbasserà anche costi assicurazione

La sicurezza non è mai troppa, specialmente quando si tratta di auto: la Dash Cam 70Mai Omni è il compromesso perfetto. Economica e piena di funzionalità, la camera a 360° con ADAS e comandi vocali è un must per tutti i guidatori: scopriamola insieme.

Sul mercato c’è una Dash Cam che è nettamente migliore delle altre per qualità e prezzo. Ci riferiamo a 70Mai Omni, una vera chicca per chiunque voglia mantenere al sicuro sé stesso e la propria auto. Si tratta di una camera con un sistema motorizzato a 360°, che in realtà diventano 340° a causa dell’impossibilità di girare continuamente. L’ampia visuale permette di fare a meno di sensori secondari e camere aggiuntive.

La confezione è provvista di un cavo 3.5 mm type-c a cui si può collegare l’adattatore, anch’esso all’interno della scatola. Rimane sempre la possibilità di collegare il dispositivo con l’USB dell’auto, e in questo caso 70Mai Omni non si spegne con lo spegnimento della macchina. Esiste anche un modulo 4G, per il quale però bisogna ancora attendere: per ora si trova disponibile in alcuni Paesi come Malesia, Thailandia, Polonia, Singapore e Vietnam. La Dash Cam sorprende subito per la semplicità con cui ci si può approcciare fin dalla prima configurazione, che avviene tramite l’app disponibile per i dispositivi iOS e Android.

La Dash Cam perfetta per chiunque: 70Mai Omni

Le istruzioni coprono ogni singolo aspetto della configurazione, guidandoci nel processo e facendolo in ultima analisi risultare immediato e comprensibile. Le riprese effettuate dalla videocamera sono di qualità eccezionale, 1080p in HDR con 30/60 fps. Anche al buio, di sera, o in luoghi chiusi, l’apertura focale fissa a 1.5 consente di registrare immagini di notevole qualità. Si comporta bene anche in condizioni opposte, con la luce del sole che arriva direttamente sul sensore: le immagini rimangono nitide abbastanza da far leggere le targhe dei veicoli che ci precedono.

Il microfono registra le voci in maniera perfetta, sia in condizioni di musica ad alto volume, sia con il disturbo del rumore causato dalla velocità del veicolo. Menzione particolare per i comandi vocali che sono stati ottimizzati con le nuove versioni, anche se rimangono ancora solo in inglese. Alla 70Mai Omni si può chiedere “Scatta una foto” o di “Scatta un selfie“, oppure di registrare video di emergenza, vlog, interno auto, destra e sinistra. 70Mai Omni ha un prezzo sorprendentemente economico, attorno ai 150€.