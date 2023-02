Consumi Gas e Luce, arriva un regalo dallo Stato: così calano di molto

I Bonus continuano a cambiare forma e caratteristiche e bisogna rimanere informati sulle possibilità: il Bonus 2023 per Energia Elettrica e Gas si aggiorna.

In un periodo storico come quello che stiamo vivendo ora, in cui le materie prime riportano prezzi alle stelle che si abbattono a valle sui consumatori, diventa molto importante riuscire a stare attenti a tutti le modalità possibili per evitare grosse spese inutili. Per questo motivo è consigliato di tenere un occhio di riguardo sia alle nostre abitudini, che possono essere perfezionate per evitare sprechi, sia agli incentivi statali che ci permettono di affrontare le spese in maniera più leggera.

Nel 2009 il governo di allora introdusse un’agevolazione per gas e luce, cioè una riduzione del prezzo per le bollette dei clienti domestici. L’incentivo è tutt’ora sotto il controllo dell’ARERA, l’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, che lavora in sinergia con i singoli comuni del territorio. Il bonus va a supporto delle famiglie con situazioni fragili, dovute sia a motivi di disagio fisico, sia di disagio economico, indipendentemente dal fornitore che attiva e mantiene le utenze domestiche. Il Bonus 2023, però, porta con se qualche aggiornamento, tra cui il rinnovo automatico. Proviamo a capire meglio come funziona.

Le novità relative all’aggiornamento del Bonus 2023: cosa cambia

Come abbiamo già detto, per mantenere basso il quantitativo di denaro da pagare a fine mese per le utenze, bisogna cambiare le proprie abitudini, costruendo un rapporto routinario migliore con i nostri elettrodomestici e dispositivi. Un’altra strada può essere quella di puntare sugli elettrodomestici di classe energetica A++++, A+++, A++, A+ oppure A. Grazie ad alcuni incentivi statali, tra cui l’Ecobonus e il Bonus Ristrutturazioni, si può arrivare a riprogrammare l’intero efficientamento energetico quasi gratuitamente. Tornando al Bonus 2023 per le forniture di luce e gas, commentiamo il rinnovo automatico.

Per chi ha già attivato il Bonus Luce e Gas per disagio Economico, la buona notizia è che non ci sarà da presentare nessuna domanda supplementare, poiché il rinnovo arriverà in automatico. L’unico prerequisito è la presentazione della DSU, la Dichiarazione Sostitutiva Unica, che si produce per ottenere l’attestazione ISEE. Il Bonus Luce e Gas sarà rinnovato per i nuclei familiari che hanno ISEE fino a 15.000€, che diventano 20.000€ in caso di famiglia con almeno quattro figli a carico, e per i titolari di Reddito o Pensione di cittadinanza. Per la luce il bonus va dai 125€ ai 173€ all’anno, mentre per il gas dai 32€ ai 264€.