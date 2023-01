Contro il gelo invernale una soluzione tech ci salva: casa calda, bollette dimezzate

L’inverno sta arrivando dicevano quelli del Trono di Spade, stavolta in tutta Italia, non solo in qualche regione. Ma i rimedi che gli Stark avevano ritrovato nella pelle dei lupi, nell’era odierna sono soluzioni tech.

Pannelli termoriflettenti, molto meglio dell’acqua che comunque si mette sui termosifoni per deumidificare l’ambiente di casa nostra. Può sembrare il classico “rimedio della nonna”, ma non è affatto così.

I pannelli termoriflettenti aumentano l’efficacia dei nostri termosifoni, mantengono casa calda e, altro dato importante nell’era della guerra in Ucraina con conseguente rincaro bollette, aiutano a risparmiare.

I pannelli termoriflettenti hanno un costo bassissimo (digitare le parole in questione su Amazon, o qualche altro e-commerce, per conferma) e durano nel tempo, grazie anche ai loro tre millimetri di spessore. La loro caratteristica migliore va esaltata, oltre che tenuta in considerazione: è un grande isolamento termico, offre risparmio energetico, senza dispersione del calore.

Sono ideali per evitare la dispersione del calore proveniente dai termosifoni della vostra casa grazie alla loro composizione: uno uno strato in polietilene espanso insieme ad un foglio di allumino rifrangente, possono essere semplicemente sistemati dietro il termosifone o volendo, per un risultato migliore, incollato impiegando della semplice colla liquida. Su Amazon, tanto per fare un esempio, un pannello termoriflettente per radiatore calorifero termosifone cm 70 x 100 costa 11,50 euro grazie a una promo che regala il 36% di sconto.

Minima spesa, massimo risultato

Con il rotolo da 5 metri per 60 centimetri di altezza, si trova anche sotto i 309 euro, potrai isolare ben più di un solo termosifone, quindi molte più stanze dove i termosifoni vengono utilizzati maggiormente. L’installazione è davvero semplice, non bisogna certo essere degli smanettoni o nerd.

Anche quelli che non hanno un buon rapporto con il fai-da-te possono riuscirci, senza problemi, quasi bendati. L’operazione è di una semplicità inaudita: basterà prendere le misure del termosifone nella sua lunghezza, tagliare un pezzo di pannello della misura per ottenere la desiderata schermatura, incollando con una colla liquida o se possibile appoggiarlo solamente, evitando spreco di calore e, contemporaneamente, spreco di denaro.

Grazie a questa soluzione, infatti, potrai rapidamente rendere più efficace il funzionamento del tuo impianto di riscaldamento, risparmiando di conseguenza sui tuoi consumi del gas. Sempre da Amazon un altro esempio. Il pannello termoriflettente by Biacchi Ettore srl dalle dimensioni di ‎100 x 70 x 0.2 centimetri, con un peso di 55 grammi, nella sua colorazione d’argento (classica), di polietilene, senza batterie o pile (ricordarlo non fa male) da 18 euro, ora si compra a 11,65. Minima spesa, massimo risultato.