CoopVoce Evo 30 Annuale, un solo versamento e ti dura tutto l’anno: il prezzo? quasi nullo

CoopVoce ha messo a disposizione di alcuni clienti una nuova offerta per mobile. Si tratta di Evo 30 Annuale, che comprende i classici Giga, minuti ed SMS mensili ma, al contrario di tante offerte conosciute, il rinnovo del costo dell’abbonamento sarà annuale. L’offerta sarà disponibile solo per qualche giorno e, per l’esattezza, scadrà il 9 Dicembre 2022, mentre per i clienti non già selezionati dal gestore telefonico l’offerta sarà disponibile fino al 14 Dicembre 2022.

Il costo annuale di tale offerta, rispetto ai vantaggi che offre, è davvero esiguo. Si parla, infatti, di 39,00€ all’anno, che corrispondono a soli 3,25€ al mese. Si dovranno, sì, pagare 12 mensilità anticipate, ma rimane comunque un prezzo praticamente imbattibile. Cosa offre, però, CoopVoce ai suoi clienti con questo abbonamento?

Innanzitutto, non sono previsti costi di attivazione. L’offerta, inoltre, è uguale alla Evo 30 di CoopVoce, disponibile per tutti i clienti a 6,90€ al mese. Si capisce bene che, pagando agli effetti meno della metà del prezzo normale, la Evo 30 Annuale è decisamente più conveniente.

L’offerta, dunque, comprende chiamate illimitate verso tutti i numeri nazionali, sia di rete mobile che di rete fissa, assieme a 1000 SMS ogni mese gratuiti verso tutti i numeri nazionali. In più, il bundle comprende anche 30 Giga di traffico dati fruibili ogni mese, con navigazione in velocità 4G. Ricordiamo che CoopVoce si appoggia su rete TIM, dunque, nel caso pensaste di cambiare operatore, si consiglia sempre di verificare la copertura di rete nella propria zona.

Il pacchetto da 39,00€ comprende, quindi, 12 mensilità anticipate. L’offerta è rivolta a coloro che sono già clienti CoopVoce, selezionati e contattati dal gestore telefonico, che decidono di modificare il proprio piano tariffario. Infine, una volta terminati i 12 mesi pagati anticipatamente, l’offerta cambierà automaticamente nella normale Evo 30 da 6,90€ al mese, salvo eventuali cambiamenti comunicati dallo stesso operatore.

Verificare se si è idonei ed attivare Evo 30 Annuale, come fare?

Per verificare se si è stati selezionati dal gestore telefonico, si può accedere direttamente all’applicazione ufficiale CoopVoce, oppure ci si può recare nella propria Area Privata sul sito ufficiale dell’operatore. Da qui, è possibile capire in maniera molto semplice se c’è la possibilità di effettuare il cambio di piano tariffario.

Nel caso in cui si esauriscano i Giga mensili oppure gli SMS, verranno applicate le tariffe del piano base chiamato SuperFacile Coop, che prevede 12 centesimi al minuto di traffico voce – anche se, avendo le chiamate illimitate, questo dettaglio non ci interessa – assieme ad SMS a pagamento, anche questi da 12 centesimi di euro per ogni messaggio inviato.

Se, invece, dovessimo terminare i Giga, non sarà più possibile navigare nel web, a meno che non si sfrutti una connessione Wi-Fi. Infine, minuti ed SMS possono essere utilizzati anche in Roaming, nei paesi appartenenti all’Unione Europea e nel Regno Unito. Per quanto riguarda il traffico dati, questo sarà disponibile esclusivamente durante i primi 30 giorni di permanenza nel Paese estero.