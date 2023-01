DAZN arrivato l’aumento dei prezzi: ora sono pochi quelli che potranno permetterselo

Ricomincia il campionato di Serie A dopo la combo Mondiali-sosta. Una lunga sosta, per alcuni troppo lunga. Così si torna a parlare di calcio nostrano e, di conseguenza, dove vederlo.

Per chi è già abbonato ai vari piani, non c’è nessun cambiamento in questo inizio 2023. Discorso diverso che coloro che hanno intenzione di legarsi alla piattaforma in streaming, che detiene i diritti televisivi, almeno fino alla prossima stagione compresi: sette partite in esclusiva, tre in co-esclusiva su Sky.

La prima novità riguarda l’entrata in essere di un nuovo abbonamento, chiamato DAZN Start. E’ dedicato a chi segue principalmente gli altri sport. Di cui DAZN ha cominciato a prendere eventi. Un multisport che ora include il campionato di basket italiano e il top di quello europei, ma anche NFL (il seguitissimo football americano che confluirà con l’imminente Superbowl), boxw, UFC e il meglio degli sport da combattimento.

Con questo abbonamento si potranno registrare (anche on demand) fino a quattro dispositivi, e guardare un evento su due, purché connessi alla stessa rete. Tutto però a 12,99 euro.

Il piano DAZN standard, invece, permette di registrare fino a sei dispositivi, ma si può utilizzare il servizio in mobilità, ma non mentre viene utilizzato l’altro dispositivo registrato. Costa 29,99 euro al mese, ma soltanto se ci si lega per almeno 12 mesi. Un abbonamento disponibile solo per i clienti che pagano con carta di credito/debito o Paypal: sono esclusi quelli abbonamento tramite gli store digitali di Apple o Google.

Dieci euro il differenziale del vincolo

Per coloro che vogliono sì legarsi a DAZN con l’abbonamento standard, ma senza quel fastidioso vincolo di dodici mesi, mantenendo la flessibilità di disdire con 30 giorni di preavviso, senza pagare costi aggiuntivi, l’abbonamenti si potrà sottoscrivere a 39,99 euro al mese, ben dieci euro in più di quelli che si abbonano per un anno.

DAZN ricorda che “gli utenti già attivi al 1 gennaio 2023 – compresi gli utenti attualmente in Pausa che riattivano il proprio abbonamento anche successivamente al 1 gennaio 2023 – mantengono le proprie condizioni economiche già in vigore. 29,99 euro per gli utenti standard”.

L’ultimo abbonamento offerto da DAZN è il Plus. Qui si può guardare in contemporanea gli eventi live trasmessi o i contenuti on demand su due dispositivi registrati, anche in luoghi differenti, fuori dalla stessa rete, registrando fino a un massimo di sette dispositivi con la possibilità di usare il servizio DAZN in mobilità, con contemporaneità della visione. Tutto a 44,99 euro. Non poco.