DAZN col nuovo abbonamento hai più dispositivi in simultanea, basket e altre Serie

Tutto figlio dell’importante accordo di partnership con Eleven Sport. Così DAZN si evolve, partendo sempre dal calcio, con l’arrivo di nuovi campionati, ma allargandosi anche ad altri sport, oltre quelli presenti già nell’abbonamento.

E’ stata proprio la piattaforma londinese che detiene i diritti tv del calcio (7 partite in esclusiva a giornata, tre in co-esclusiva con Sky) per i prossimi tre anni (probabilissimo l’aumento fino a cinque complessivi) ad annunciare le grandi novità in arrivo con il nuovo anno.

“A partire da gennaio l’offerta multisport di DAZN si arricchirà progressivamente di nuovi contenuti e sarà sempre più completa”. Inizia così la nota ufficiale di DAZN che saluta il 2022 con qualche giorno di anticipo: “Grazie all’accordo di sub-distribuzione siglato in Italia con Eleven Sports – si legge – DAZN accelera ulteriormente il proprio piano di crescita, portando in piattaforma nuovi sport disponibili per i propri abbonati“.

A livello di contenuti il calcio d Serie C e il basket vengono inglobati nell’offerta di DAZN, sia nell’abbonamento standard sia nell’abbonamento Plus, che cambieranno entrambi come si vedrà. “La nuova partnership strategica – prosegue la nota ufficiale – andrà ad ampliare il portafoglio di discipline sportive, consolidando l’ambizione di DAZN di diventare la primaria piattaforma digitale di intrattenimento sportivo”.

Così DAZN apre a basket (con le migliori partite di Eurolega, Eurocup e la Serie A UnipolSai), ma anche al Rugby (il Peroni Top 10) ma anche al calcio di Serie C, prospetto un aumento dell’offerta a livello di più discipline sportive, maggiorate rispetto agli attuali NFL, gli sport da combattimento e tutti quelli presenti sui canali Eurosport HD 1 e HD 2.

L’ambizioso progetto: il multi-sport di DAZN

“Arricchire la nostra offerta in app con nuovi sport come il basket, e completare l’offerta del calcio anche con la Serie C, non fa altro che rafforzare il nostro impegno di portare la passione per lo sport a un numero sempre crescente di tifosi”. Parola di Stefano Azzi, CEO di DAZN Italia.

“Abbiamo l’ambizione di diventare la principale destinazione degli appassionati di sport e vogliamo perseguirla – assicura – in quest’ottica che si inserisce la partnership stretta con Eleven Italia che ci permette di creare un palinsesto di contenuti unico per il nostro Paese, arricchendo ulteriormente la nostra proposta”.

A proposito di nuove proposte: nell’abbonamento standard i dispositivi che si potranno collegare salgono a sei, di cui sempre due in contemporanea, con la stessa rete wi-fi. Fino a 7 nel Plus, con quattro dispositivi in contemporanea su due reti, equamente divise.