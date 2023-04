DAZN e SKY, parte la super offerta: Ora risparmi ben 80% di sconto, ma devi affrettarti tra poco scadrà

L’accordo di quest’anno fra DAZN e SKY ha permesso di continuare a vedere tutte le partite di Serie A (e non solo) sul satellite, a un prezzo elevato che ora non c’è più.

Dallo scorso agosto, da competitor per i diritti tv DAZN e SKY sono diventati alleati, non tanto per la ripartizione delle partite del campionato di Serie A (sempre tutte in esclusiva su DAZN, con tre partite a giornata in co-esclusiva su SKY), quanto più per la possibilità di guardare le partite in streaming sul satellite, mediante app che si trova sul bouquet di SKY.

La Serie A TIM e l’Europa League, la Serie BKT, il massimo campionato spagnolo e il basket italiano (e anche europeo) di Eleven Sports sono disponibili da agosto su SKY Q. Ma per vederlo bisogn pagare cinque euro, non poco in considerazione della grande pluralità di OTT al quale, chi più chi meno siamo tutti abbonati: da Disney+ a Netflix, passando per Paramount e chi più ne ha, più ne metta.

Così ecco l’offerta di DAZN riservata ai clienti Sky con decoder e un abbonamento TV attivo, riguardante il canale ZONA DAZN, disponibile dall’8 agosto al canale 214 del telecomando Sky, dove vengono trasmesse le 7 partite per turno di Serie A TIM in esclusiva su DAZN – complementari alle 3 trasmesse sui canali Sky – e una playlist di programmi di approfondimento, contenuti originali DAZN e molto altro, via satellite o via digitale terrestre.

Fino all’11 aprile è possibile aderire a un’offerta che fa crollare il costo di ZONA DAZN, da cinque euro a uno. Ma solo per i primi cinque mesi, al termine dei quali si potrà scegliere se pagare il prezzo base del canale DAZN, 5 euro al mese, oppure no.

Tutto su ZONA DAZN

ZONA DAZN resta un canale opzionale edito della piattaforma in streaming londinese, disponibile per la visione su decoder Sky ai clienti Sky che aggiungono al loro abbonamento DAZN questa opzione ZONA DAZN.

Ma per attivarlo bisogna avere dei requisiti ben precisi: essere un cliente SKY con decoder e un abbonamento TV attivo, ma soprattutto bisogna avere comunque un abbonamento DAZN, che sia standard o plus fa lo stesso, l’importante è legarsi comunque a DAZN. Come?

Registrandosi dall’area “Il mio Account” per i soli clienti DAZN, oppure prima sottoscrivere un qualsiasi abbonamento a DAZN, quindi sarà possibile aggiungere il canale ZONA DAZN dalla sezione “ZONA DAZN su Sky” della tua area “Il mio Account”.