DJI Mini 3, torna il piccolo drone che pesa meno di 249gr mail “cuore” è tutto nuovo

Finalmente il nuovo DJI Mini 3 è uscito ufficialmente sul mercato. Gli appassionati di droni non potranno non amare questo gioiellino, che consente il suo utilizzo senza patentino. Secondo il regolamento europeo sull’uso dei droni del 31 Dicembre 2020, infatti, per dispositivi inferiori ai 249 grammi questo è possibile. E il DJI Mini 3 rientra perfettamente in questo standard.

Dal peso di 248 grammi, questo piccolo drone monta una tecnologia davvero considerevole, nonostante le dimensioni. Grazie al sensore della sua fotocamera, che vedremo fra poco nella scheda tecnica dedicata, il DJI Mini 3 è capace di effettuare riprese in 4K e scattare fotografie da 12Mp.

Dalle caratteristiche simili a quelle del suo fratello più grande, il DJI Mini 3 Pro, questa versione spicca ancora di più per la sua compattezza. Inoltre, secondo quanto dichiarato da Ferdinand Wold, direttore creativo dell’azienda, è particolarmente indicato per i neofiti del mondo dei droni, che aspettano di “effettuare il primo decollo” con il loro dispositivo.

Tra le sue caratteristiche principali, svetta la compattezza del drone che misura 148x90x62mm da chiuso e 251x362x72mm da aperto. Il peso di 248 grammi, però, potrebbe aumentare se viene montata una batteria plus piuttosto che quella standard, arrivando a 290 grammi.

L’altro fattore determinante per la qualità del prodotto è la sua fotocamera, con sensore CMOS da 1/1.3 ed un’apertura ottica di f/1.7. Inoltre, grazie alla tecnologia pixel 4 in 1 si potranno creare foto fino a 48Mp. Vediamo, inoltre, una doppia sensibilità ISO nativa, assieme al supporto HDR. La fotocamera, inoltre, può ruotare di 90° per effettuare riprese verticali. Infine, il drone è dotato di percorsi di volo e riprese preimpostati.

DJI Mini 3, qualche curiosità in più Riguardo la fotocamera, c’è da dire ancora che è dotata di sensore Panoramico a 180°, a Grandangolo e Sfera, offrendo una visuale fino a 720° per ingrandire e spostare una panoramica sferica. Per quanto riguarda il volo, la velocità massima in salita è di 5m/s, arrivando fino a 4000m, mentre quella in discesa è pari a 3,5m/s. In orizzontale, il drone più spostarsi con una velocità di 16m/s.

Sulla batteria, possiamo dire che il drone ha un’autonomia di 38 minuti con quella Standard, mentre se si opta per la batteria Plus questa sale a 51 minuti. In termini di distanza di volo, invece, con la prima può arrivare fino a 18km, mentre con la seconda aumenta a 25km. Il drone sarà disponibile sul commercio dall’inizio del 2023 ed avrà un prezzo di partenza di 499,00€ per la versione base con batteria Standard.