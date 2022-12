Euronics, arrivano gli sconti di fine anno: fino al 1 Gennaio prezzi dimezzati e massima convenienza

Euronics propone a tutti i suoi acquirenti una chiusura in grande per il 2022. Con l’ultimo volantino dell’anno, lo store offre in promozione tantissimi prodotti tech per iniziare il 2023 in grande stile, con nuovi dispositivi per la propria casa e per gli utenti stessi. Inoltre, c’è in offerta quella che è stata per mesi una console introvabile.

Tra i diversi prodotti, infatti, è presente anche un bundle di PlayStation 5 con ben tre giochi, come God of War Ragnarok, Horizon Forbidden West e Gran Turismo 7, tutto a 809,99€, molto meno del prezzo d’offerta di Amazon. Attualmente, infatti, il sito di e-commerce era uno dei pochi su cui la console era disponibile alla vendita.

I Mega Sconti di Fine Anno di Euronics propongono articoli di tutti i tipi. Da smartphone a wearable, passando per notebook e PC Desktop, si arriva a Grandi e Piccoli Elettrodomestici, e tutti presentano sconti particolarmente interessanti. Le offerte del volantino sono presenti sia online che in store fisico, per cui come effettuare gli acquisti è a totale discrezione dell’utente.

Direttamente sulla vetrina del volantino, possiamo trovare offerte per diverse categorie. Tra gli smartphone, svetta una delle ultime uscite della linea Samsung, il Galaxy S22 che, grazie allo sconto del 31,82%, viene venduto a 599,99€ anziché 879,99€, per un risparmio di 280,00€.

Continuando sulla linea tech, troviamo un’offerta molto interessante su un notebook Asus, modello P1511CEA, scontato del 33,33% e venduto ad un prezzo finale di 299,99€ invece dei 449,99€ di listino. Un dispositivo particolarmente utile per chi ha necessità di un computer portatile senza grosse pretese di prestazioni.

Un mondo di giochi

Se, invece, siete orientati più sul gaming, troviamo diversi titoli in offerta, sia per PlayStation 5 che per Nintendo Switch. Non potevano mancare, infatti, le ultime uscite del mondo videoludico, tra cui Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto, venduti a 49,99€ grazie allo sconto del 16,67%. Due giochi che possono unire grandi e piccini, poiché sono adatti sia ai bambini che agli adulti, nel loro aspetto più competitivo.

Presente in offerta anche un’altra console. Per tutti i fan di Microsoft, vediamo in promozione l’Xbox Series S con un holiday bundle, il cui acquisto porta elementi esclusivi per Fortnite, Fall Guys e Rocket League. Se siete interessati a questa offerta, tutto il pacchetto viene a costare 279,99€ in promozione.

Infine, sempre rimanendo sul lato gaming, sono presenti offerte molto interessanti per titoli sia di PlayStation 4 che di Xbox One. Per questa linea di console, infatti, è previsto il 2×1 su vari titoli presenti in store. Grazie a questa promozione, acquistando due giochi il meno caro vi costerà solo un centesimo.