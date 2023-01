Euronics non teme rivali: il volantino di Gennaio porta Supersconti da non perdere

Tornano grandi offerte da Euronics, grazie al nuovo volantino, presente sia in formato cartaceo negli store che digitale sul sito ufficiale, dedicato a nuovi sconti. Possiamo trovare molti prodotti interessanti in negozio, sia per rendere la nostra abitazione più smart che per passare piacevoli giornate.

Con la promozione Supersaldi tutto il mese di Gennaio è protagonista di tantissime offerte da Euronics, con la promozione già in corso e valida fino al 25 Gennaio. Sfogliare il volantino digitale per trovare gli sconti migliori conviene ma, se si cerca qualcosa di più specifico, esplorare il sito online può essere più funzionale.

È possibile trovare il volantino sia in formato cartaceo, presso uno store fisico qualsiasi, sia direttamente sul sito, per poter visionare le offerte migliori proposte da Euronics per i suoi Supersaldi. Basta, infatti, cliccare sulla voce Volantini presente nella parte superiore della pagina web per accedere alle proposte migliori. In alternativa, è possibile esplorare tutte le categorie dei prodotti in offerta.

Farlo è molto semplice. Una volta aperta la pagina relativa alla promozione, basta utilizzare i filtri posti a sinistra dello schermo per poter effettuare una ricerca mirata dei prodotti che si desidera acquistare. Se, invece, si preferisce visionare tutte le offerte disponibili, è possibile esplorare le sei macro categorie presenti sul sito.

Tra queste, troviamo quella dedicata alla Telefonia, assieme ai sistemi Audio-Video e quella relativa all’Informatica. Per l’intrattenimento digitale, inoltre, ce n’è presente una tutta dedicata a Console & Games. Se, invece, si sta cercando qualche dispositivo tech per la casa, si può optare per visionare le offerte presenti nelle categorie Grandi Elettrodomestici e Piccoli Elettrodomestici.

Le offerte migliori sulla telefonia

Le offerte sugli smartphone, in realtà, non sono tantissime. Vediamo, infatti, pochissimi modelli in offerta, sia con sistema operativo Android che iOS. Il miglior sconto della categoria Telefonia è presente sul Motorola Moto G22 che, grazie al 30% di sconto, viene venduto a 139,90€ invece di 199,90€. Questo smartphone è disponibile in due colori, Cosmic Black ed Iceberg Blue.

Se, invece, siete fan della Mela, vediamo in promozione l’iPhone 14 di Apple, per l’esattezza il modello da 128GB di memoria di archiviazione. Con sconto applicato del 7%, lo smartphone viene a costare 949,00€ anziché 1029,00€. Lo sconto non è molto, ma generalmente il prezzo di tutti i prodotti del brand non subisce mai un ribasso troppo grande, in qualsiasi store di elettronica. L’iPhone 14 è disponibile in diversi colori similmente al modello Plus che, però, rimane comunque con un prezzo elevato.