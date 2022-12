Euronics “Regali Last Minute” e “Natalissimi” il Volantino che non ci aspettavano con sconti assurdi fino a Gennaio

Euronics propone un doppio volantino per chi è ancora indeciso su cosa regalare per Natale ai propri cari o per chi, semplicemente, può fare acquisti solo all’ultimo minuto. Grazie a Natalissimi e Regali Last Minute, lo store propone nuove offerte per i suoi acquirenti. Il primo volantino presenta le promozioni del gruppo Nova, mentre il secondo quelle de La Via Lattea.

Se cercate quindi online i due volantini, dovrete specificare il gruppo store di appartenenza, poiché, in occasione delle feste, Euronics ha pubblicato tantissime offerte diverse, a seconda della zona geografica. Sicuramente, negli store vicino alla vostra abitazione sono presenti ulteriori offerte oltre quelle mostrate ma, se siete interessati ad una di queste, è possibile verificare direttamente sul sito ufficiale la presenza o meno dell’articolo desiderato.

Vediamo, in primis, le offerte su Natalissimi, il volantino del gruppo Nova. La promozione approfitta del Sottocosto spesso proposto da Euronics, offrendo prodotti a prezzi davvero imbattibili. Tra le varie offerte, sono presenti diversi smartphone, suddivisi per brand in modo da trovare facilmente ciò che stiamo cercando, se abbiamo già un’idea di cosa acquistare.

L’offerta sicuramente più interessante è sul modello OPPO Reno6 Pro 5G, scontato del 50% e venduto al prezzo promozionale di 399,99€. Subito dopo questo, l’offerta migliore passa a Motorola, grazie allo sconto del 47,37% sul Moto Edge 20 Lite, venduto a 199,99€. A chiudere il terzetto dei dispositivi con lo sconto più alto è l’azienda cinese che tutti conosciamo, con il modello Xiaomi 11T Pro scontato del 42,86% e venduto, anche questo, al prezzo di 399,99€.

Sarebbe una bella idea associare dei wearable all’acquisto di questi smartphone, approfittando della promozione. Tra i prodotti con lo sconto maggiore, troviamo infatti gli Xiaomi Buds 3 a soli 29,99€ grazie al ribasso del 57,15%, a cui si può affiancare uno smartwatch come lo Xiaomi Redmi Watch 2 Lite, venduto a 49,99€ poiché scontato del 28,58%.

Riguardo il secondo volantino

È possibile trovare anche altre idee per i Regali Last Minute, come suggerisce il nome del volantino. Per gli smartphone, direttamente sulla vetrina in prima pagina troviamo il Redmi Note 11S a soli 219,00€, grazie allo sconto del 27%. Addentrandoci di più tra le pagine delle offerte, Euronics ci offre ben dieci categorie di prodotti tra cui scegliere. Le migliori per i regali natalizi potrebbero essere quelle legate alla tecnologia, come Telefonia ed Informatica, oppure quella relativa ai videogames, Console e Videogiochi.

Nel caso vogliate acquistare uno smartphone spendendo meno di 100,00€, questo è il volantino giusto per voi. Tra le offerte, infatti, sono presenti il Redmi 9A ed il Redmi A1, rispettivamente venduti ad 89,90€ e 99,90€.