Euronics “Supersaldi”, tanta tecnologia e smartphone a metà prezzo fino al 25 gennaio

Appassionati di cellulari, ma anche saldi utili per chi ha bisogno di una smart tv per adeguarsi a un 2023 nel segno del DVB-T2, il digitale terrestre di nuova generazione. Tutto questo e molto altro nei supersaldi di Euronics.

La catena di distribuzione internazionale, con sede nei Paesi Bassi, ma con tanti negozi sparsi in tutta Europa ha lanciato il suo ultimo volantino, tanta tecnologia e smartphone a metà prezzo fino al 25 gennaio. Attenzione però, nel volantino ci sono tante offerte per i player che affollano il mondo del gaming.

C’è la Xbox Series S scontata a 279 euro, il Volante Logitech G923 che, grazie a una scontistica fissata al 31%, passa dai 439,99 euro a 299, compatibile sia per Playstation 4, sia per PC. Spiccano tanti giochi, comunque, in promozione.

Alcuni esempi. Nintendo Switch Sports è una raccolta di tantissimi giochi a tema sportivo il cui seme ha attecchito in primis su molti player, grazie al volantino di Euronics dei Supersaldi è acquistabile a 39,99. Fra i giochi che vanno per la maggiore di questo periodo, c’è Just Dance 2023, con le sue nuove canzoni da ballare, sempre a 39,99 euro. E ancora.

Mario Kart 8 Deluxe, Super Mario Odyssey, Super Mario Party e Mario Strikers Battle League Football vanno sotto i 50 euro, insieme a Pokemon Scarlatto e Violetto, ma Splatoon 3, un game molto apprezzato dai più giovani.

Lo smart tv di Samsung QLED da 55 pollici quasi a metà prezzo

Super saldi per Rainbow Six Extraction (14.99 euro) e Assassin’s Creed Valhalla o Far Cry 6 (19.99 euro), la combo Mario+Rabbids Sparks of Hope adesso si porta via a 39,99 euro.

Nel volantino dei Supersaldi di Euronics valido fino al 25 gennaio, l’iPhone 14 scende sotto il muro dei mille euro, nella sua versione da 128 giga, la nuova base minima di storage di Apple. Uno smartphone che sta ricevendo tanti apprezzamenti soprattutto per le migliorie apportate dal colosso di Cupertino nel comparto fotografico, sempre più performante. Ora l’iPhone 14 da 128 giga, uscito neanche tre mesi fa, costa 949 euro.

Last but not least due dispositivi che godono di un’offerta alquanto interessante, in bella vista nella prima pagina del volantino Supersaldi di Euronics: il Lenovo Notebook Ideapas 3 15Itl6 passa da 949 euro a 799, con uno sconto del 15%. Lo smart tv di Samsung QLED da 55 pollici è disponibile a soli 599 euro, con un interessantissimo sconto del 50%, praticamente quasi metà prezzo.