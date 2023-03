Guadagnare soldi facili, ora puoi farlo con la NASA: basta risolvere questo “piccolo” problema

Artemis III ombelico del mondo NASA. E’ da questo progetto che l’Agenzia Governativa statunitense sta sviluppando tutta una serie di attività collaterali.

Così, mentre i partner di settore sviluppano nuovi sistemi di atterraggio per trasportare gli astronauti dall’orbita lunare alla superficie lunare, ecco una challenger che potrebbe risolvere molti problemi economici.

National Aeronautics and Space Administration ha istituito Human Lander Challenge, un contest riservato agli studenti universitari, e non solo, per studiare nuove soluzioni per gli atterraggi di veicoli spaziali sulla superficie lunare.

“La Luna è ricoperta da materiale granulare e roccioso chiamato regolite, che può essere sollevato dalla superficie dai motori a razzo durante l’atterraggio e l’ascesa”. Ashley Korzun, ricercatore principale per l’interazione con la superficie del pennacchio, Langley Research Center della NASA a Hampton entra nel nocciolo della questione”.

Comprendere e ridurre questi effetti sono sfide chiave per la NASA da superare per un accesso sicuro alla superficie lunare – continua – la polvere può anche danneggiare altre risorse che la NASA intende stabilire sulla superficie della Luna, come habitat, sistemi di mobilità, esperimenti scientifici e altre infrastrutture critiche”. La posta in palio è alta. NASA infatti è disposta a pagare più di cinquemila euro per chi darà risposte concrete all’Human Lander Challenge, in modo tale rispettare, o anticipare, quelle tempistiche che prevedono un nuovo sbarco sulla luna, con la prima donna nell’equipaggio e anche una persona di colore, entro il 2025.

Dodici squadre e ricchi premi

Bisogna risolvere il problema quella nuvola di polvere figlia dell’atterraggio di un veicolo spaziale quando utilizza i motori a razzo: l’interazione con la superficie del pennacchio può complicare davvero le cose. Per la sfida, la NASA chiede a studenti universitari, laureati di college e università soluzioni innovative a livello di sistema per ridurre al minimo e gestire gli impatti sui futuri sistemi di esplorazione lunare.

Le potenziali soluzioni potrebbero includere lo sviluppo di schermi antipolvere, la creazione di strumentazione di volo dedicata alla gestione delle interazioni con la superficie del pennacchio, la ricerca di modi per vedere attraverso la nuvola di polvere durante l’atterraggio o il monitoraggio della polvere durante la salita e la discesa.

La NASA selezionerà fino a 12 squadre per competere all’inaugurale Human Lander Challenge Forum nel giugno 2024 a Huntsville, in Alabama. Ogni team riceverà uno stipendio di 7.000 dollari per produrre un documento tecnico e qualsiasi modello di progettazione o prototipo associato da presentare in una revisione competitiva del progetto a un gruppo di esperti in materia della NASA e del settore. Le prime tre squadre si divideranno un premio totale di 18.000 dollari, con la prima squadra che riceverà 10.000 dollari, la seconda classificata cinquemila, la terza tremila