Banca ING | Hai ricevuto questo SMS? Se lo apri perdi tutto: la truffa arriva dalla Svizzera

Le truffe di phishing sono sempre all’ordine del giorno e, in alcuni casi, è molto facile non riconoscerle. Tra e-mail e messaggi sul cellulare siamo bombardati da tentativi di hacking e tantissimi utenti, ogni giorno, sono vittime inconsapevoli di questo tipo di inganno. Negli ultimi giorni, ne sta tornando uno che non si vedeva da un po’.

Gli ultimi tentativi registrati nel web, di fatto, risalgono allo scorso anno. Per mesi, quindi, non sono più stati segnalati messaggi truffa di questo tipo, per cui è ancora più semplice caderne vittima. Questa volta si parla di un SMS, che in molti stanno ricevendo in questi giorni da parte di un numero non verificato.

Il mittente del messaggio sembra a tutti gli effetti ING, anche se nel messaggio non è specificato che sia la banca in questione. Semplicemente, l’SMS arriva da un numero segnalato come ING, ma nel corpo del testo non si fa nessun riferimento a movimenti bancari. Più che altro, si parla di un’applicazione, quindi per l’utente non è molto chiaro l’oggetto in questione.

In questo modo, chi riceve il messaggio è spinto ancor di più a capire di cosa si tratti, il che porta quasi automaticamente a cliccare sul link presente nel corpo del testo per cercare ulteriore chiarezza su cosa stia succedendo. Non è raro che, in questo tipo di truffa, vengano usate parole chiave per attirare l’attenzione dell’utente.

Inoltre, l’hacker che sta cercando di attuare questo tentativo di phishing indica una città estera da cui un estraneo starebbe tentando di effettuare l’accesso al nostro account. Questo elemento non fa altro che andare ad aumentare ancor di più i dubbi della vittima, quindi questa è una truffa a cui fare particolarmente attenzione, perché con poche parole riesce a far leva su chi, in particolare, si fa prendere facilmente dal panico in queste situazioni.

Il messaggio truffa ING, come riconoscerlo?

Come si può vedere dall’immagine sottostante, il messaggio risulta provenire da un numero identificato semplicemente come ING, dunque non è indicato un ente di appartenenza. Il testo dell’SMS dichiara: “ING: Avviso la sua app ING risulta associata ad un nuovo dispositivo da Lugano se non sei tu bloccalo al link https://is.gd/AccessoInSicurezza“.

È evidente che il messaggio non sia stato scritto in un format corretto, a partire dalla punteggiatura inesistente. Inoltre, viene prima dato del Lei e, nella riga successiva, l’interlocutore passa a dare del Tu all’utente. Una banca (o altro ente) non scriverebbe mai un messaggio del genere. Inoltre, come già specificato, non è indicato chiaramente all’applicazione di quale società si faccia riferimento.

Inoltre, la fonte che ha segnalato questo messaggio non possiede nessuna applicazione denominata ING, per questo è stato facile scoprire la truffa. Se qualcuno, al contrario, avesse qualcosa di collegato, potrebbe facilmente cadere in trappola. Si ricorda di non cliccare mai su link provenienti da fonti dubbie e contattare immediatamente il gestore della propria banca o ente a cui è legata la propria applicazione.