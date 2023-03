Ikea lancia il suo drone, sarà nei negozi e nei magazzini, ma non lo potrai avere: ecco a cosa servirà

Il lavoro incessante dei magazzini Ikea sarà supportato da una flotta di droni mai vista prima con il supporto di Verity. La scelta del gigante svedese è dovuta anche per sopperire alla forza mancante in fasce orarie non lavorative.

L’industria 4.0 oramai è una realtà, anche se con in ritmi incessanti di innovazione tecnologica è lecito chiedersi quando le novità introdotte in campo produttivo potranno portare all’ennesimo incremento della numerazione nel suo nome. Tra i giganti a fare pesantemente impiego di sistemi automatizzati ora si iscrive anche Ikea, il gigante svedese della mobilia, che ha trovato il modo per sopperire alla mancanza di operatori nelle fasce orarie non lavorative. La soluzione è semplice: se non ci sono i lavoratori, ci penseranno i droni.

I droni di Ikea, in realtà, non sono stati introdotti ora per la prima volta. Già dal 2020, infatti, in Svizzera è stato lanciato un test per verificare l’efficienza di questo sistema. Dopo tre anni, la società annuncia che i droni saranno parte integrante della realtà produttiva in 16 sedi diffuse tra Paesi Bassi, Germania, Slovenia, Croazia, Belgio e anche in Italia. A detta dell’azienda, i robot volanti aiuteranno con la loro precisione e con l’esecuzione di lavori ripetitivi e snervanti come il conteggio delle scorte da parte degli operatori.

I droni dei magazzini Ikea raggiungono quota 100 in 16 sedi diverse

Per fare affidamento su questo tipo di automazione, Ikea ha collaborato con Verity, un’azienda che si dedica alla produzione di droni autonomi per quanto riguarda le mansioni relative all’inventario. In altri casi Verity si è anche occupata di produrre droni in grado di creare spettacoli luminosi per eventi musicali. Il funzionamento prevede che i robot partano da una stazione di ricarica da cui si librano in volo per raccogliere immagini e dati in 3D del magazzino. Una volta esaurita l’autonomia, il drone torna alla sua base per ricaricarsi e per scaricare i dati.

Ikea non è nuova a questo tipo di innovazioni. In una delle sue sedi di Covina in California, infatti, è stato già da qualche anno implementato un sistema di scaffalature automatiche che hanno eliminato la necessità dei carrelli elevatori. A Zagabria, invece, dal 2021 sono in funzione alcuni robot che si occupano di portare ai dipendenti che devono evadere gli ordini i pacchetti contenenti piccoli oggetti, portando le tempistiche a un minimo di quindici secondi.