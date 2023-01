ILIAD ecco l’offerta bomba: bastano €4,99 per avere telefonate, SMS e Giga in 5G

Iliad rinnova le sue offerte, con prezzi davvero concorrenziali. Troviamo sul sito ufficiale dell’operatore tre offerte molto convenienti, tenendo in considerazione che la sua rete prende quasi ovunque nel nostro paese. Inoltre, c’è anche una novità disponibile per quegli utenti a cui non interessano i bundle con chiamate ed SMS ma hanno necessità di avere esclusivamente molti Giga di traffico dati.

Il gestore cerca sempre di proporre nuove offerte, sia per i propri clienti che decidono di modificare il loro piano di abbonamento, sia per chi decide di cambiare operatore. Per questo molto spesso le offerte sono rivolte a tutti gli utenti, che possono sfruttare il cambio gratuito di tipo di sottoscrizione oppure le opzioni per la portabilità del numero. Vediamo, in questo caso, cosa propone Iliad.

La prima offerta, più conveniente tra tutte, risulta essere Iliad Voce. Con questo piano abbonamento, sono disponibili ogni mese chiamate illimitate verso tutti i numeri nazionali, sia di rete mobile che fissa, come anche gli SMS. Inoltre, Iliad mette a disposizione 40 Giga di traffico dati con velocità di navigazione in 4G e 4G+. Questo abbonamento ha un costo di soli 4,99€ mensili.

Per chi, invece, ha necessità di un maggior numero di Giga per la navigazione internet, sono disponibili due bundle. Il primo è Iliad Giga 100, che prevede chiamate illimitate verso tutti i numeri nazionali ed alcuni esteri selezionati, assieme ad SMS illimitati verso i numeri nazionali e, infine, 100 Giga di traffico dati al mese in 4G e 4G+. Questo abbonamento ha un costo mensile di 7,99€.

Il secondo bundle che prevede più Giga di traffico è Iliad Giga 150. Come il precedente, sono previsti SMS e chiamate illimitati verso tutti i numeri nazionali e, nel caso delle telefonate, anche verso alcune destinazioni estere. Il pacchetto comprende 150 Giga di traffico dati per la navigazione web ed ha un costo complessivo di 9,99€ al mese.

Navigazione web, l’offerta per chi vuole solo utilizzare internet

Per chi non ha bisogno di un pacchetto con chiamate ed SMS ma preferisce un gran numero di Giga per la navigazione web, Iliad propone l’offerta Iliad Dati 300. Com’è intuibile dal nome, sono disponibili 300 Giga di traffico dati al mese, ma non è previsto un bundle per chiamate ed SMS. Per questi, verranno applicati i costi del piano tariffario base, che prevedono 28 centesimi al minuto e 28 centesimi per ogni SMS inviato.

Tutte le offerte prevedono la portabilità del numero, ma il cliente è libero di scegliere se attivare in alternativa una nuova SIM. È possibile attivare le offerte sia online, sul sito ufficiale Iliad, che presso gli Info Point situati su tutto il territorio nazionale.