Iliad lancia i nuovi Bundle: 5 offerte con Giga, Voce e tutto illimitato da €4,99 irresistibili

Offerte così regalano a tutti dei vantaggi: cambiare non è mai stato così conveniente.

Gimme five Iliad. L’operatore francese nato virtuale ma che si sta mettendo sempre più in mostra, in grado di competere con i colossi delle telefonia quali Tim, Vodafone e WindTre, batte il cinque.

Tante le interessanti nuove offerte lanciate di recente, buona praticamente per tutte le tasche. Si parte dalla più economica, quella da 4,99 al mese, per arrivare alla più costosa, 13,99, ma che alla fine conviene di più, sicuramente a livello i giga, attualmente il format più ricercato da parte degli utenti, sempre più social-dipendenti.

L’offerta Voce di Iliad a 4,99 al mese include 40 MB per navigare su internet in 4G/4G+ in Italia, minuti ed sms illimitati verso fissi e mobili sia in Italia sia nei paesi dell’Unione Europea, con 40 MB extra per navigare nel Vecchio Continente. C’è la possibilità, ovviamente, di mantenere il proprio numero, attraverso una portabilità gratuita, che avverrà entro 2 giorni lavorativi dalla data di attivazione della SIM di Iliad.

Con Iliad Giga 100 si sale di livello. Un bundle che prevede minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, chiamate illimitate verso alcune destinazioni estere, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 100 Giga di traffico online mobile validi fino in 4G e 4G+.

Qui entra in scena il 5G

Tutto a 7,99 per sempre, con la postilla di un costo di attivazione, una tantum, di 9,99 euro e comprensiva dei servizi gratuiti messi a disposizione da Iliad, quali: Mi richiami, Hotspot, Nessuno scatto alla risposta, Piano tariffario, controllo-credito, Segreteria telefonica e Portabilità del numero.

Un euro in più al mese fa scattare l’offerta Iliad Flash 130: classiche chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, anche verso alcune destinazioni estere (consultabile tramite portale), SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 130 Giga di traffico mobile validi fino in 4G e 4G+. Con un ulteriore euro in più al mese si passa a Iliad 150 Giga: un bundle molto simile al precedente se non fosse che c’è la variante 5G nel traffico online.

Dulcis in fundo la promo che costa di più, ma che a conti fatti è l’ideale (anche economicamente parlando) per chi utilizza tantissimo internet. Si chiama Dati 300, un numero che sta a significare i giga utilizzabili al mese a 13,99 a cui si deve sommare l’attivazione della SIM, sempre una tantum, al prezzo di 9,99.