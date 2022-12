Instagram, come recupero l’account hackerato? Ecco il trucco facilissimo

Il 2021 verrà ricordato per il record di attacchi hacker in tutto il mondo. Il 2022 prossimo al termine, per quel primato superato. Basta andare su qualsiasi social, spunterà sempre un messaggio di un utente che avvisa tutti i suoi followers di un hackeraggio, ahilui, ben riuscito.

Per fortuna si può porre rimedio, non prima di essersi resi conto dei danni commessi da chi è riuscito a entrare nel nostro account, senza che nessuno glielo abbia permesso. Le FAQ de social ci vengono in soccorso.

Su Instagram, per esempio, è possibile risolvere il problema di un account hackerato, seguendo una determinata procedura, che passa inevitabilmente da IG: tutto passa per un incipt, bisogna richiedere l’invio un link di accesso all’indirizzo e-mail o numero di telefono. Al resto penserà IG.

Come richiedere il link di accesso? Ce lo dice proprio una delle applicazioni che ha fatto crescere in maniera esponenziale la fama di Mark Zuckerberg, almeno prima della nascita e crescita a dismisura del fenomeno TikTok. Pagina di supporto di Instagram: nella schermata di accesso, tocca Richiedi assistenza per effettuare l’accesso (Android) o Password dimenticata? (iPhone o browser web).

Qui bisogna inserire i dati, tranquilli non è una truffa o una fake news. Nome utente, l’indirizzo e-mail o il numero di telefono associato all’account, quindi tocca Avanti. Nel caso in cui non ricordi uno dei dati, nessun problema, IG saprà aiutarti. Viceversa, completa il captcha per dimostrare che sei un essere umano (solo tramite web), quindi seleziona l’indirizzo e-mail o il numero di telefono, quindi tocca Avanti. Clicca sul link di accesso ricevuto tramite e-mail o SMS e segui le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Come richiedere assistenza

Se non riesci a recuperare il tuo account con il link di accesso, niente drammi. Su IG è possibile richiederci assistenza. Come? Dipende. Dipende se siete appassionati di Android, oppure non potete vivere senza un dispositivo Apple.

Nel primo caso inserire i dati nell’apposita pagina tenendo presente che se hai più di un account Instagram, potresti dover selezionare quello nel quale stai riscontrando problemi di accesso, quindi seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo, per poter inviare il codice di sicurezza.

Nel secondo caso, tap su Richiedi assistenza, quindi Accedi, inserendo i dati personali con la stessa postilla: se hai più di un account Instagram, potresti dover selezionare quello nel quale stai riscontrando problemi di accesso, quindi seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.