iPhone salva vita: dalla pubblicità ai fatti con la nuova funzione

Finora era una funzionalità esclusiva degli statunitensi, sin dall’uscita dei nuovi Melafonini. Fortunatamente Apple l’ha estesa anche in Europa, a piccole dosi ma fa niente.

Fortunatamente sì, perché l’SOS emergency su iPhone, ossia la possibilità di chiamare via satellite quando non c’è campo, può davvero salvare la vita. Dalla California un esempio pratico di cosa si può fare con la funzionalità di Apple. Salva la vita per davvero.

Dal tweet sul profilo ufficiale Montrose Search & Rescue Team, in california, una testimonianza di quanto sia stata determinante la chiamate via satellite a una coppia di statunitensi dopo usciti di strada a bordo della loro macchina, precipitata quasi cento metri più in baso, dentro un canyon californiano.

La coppia è stata salva grazie proprio all’SMS Emergency, installato sull’iPhone e presente di default in tutti in nuovi Melafonini (iPhone 14), non prima di aver istallato il sistema operativo iOS 16.1. Non c’era campo, così l’uomo e la donna hanno potuto effettuare comunque la chiamata via satellite, avvisando la centrale operativa di Apple, che a sua volta ha inviato le coordinate ai soccorsi. Ci è voluto un elicottero per scrivere un lieto fine che non ci sarebbe mai potuto essere senza l’SOS Emergency.

Sui nuovi iPhone 14, infatti, quando effettui una chiamata con SOS, questa parte automaticamente, entrando in contatto con la centrale operativa di Apple, con un amico o un parente (questo lo decidi tu), ma anche (come per la Cina) direttamente polizia, vigili del fuoco o pronto soccorso.

Come effettuare la chiamata e in quali Paesi

Al termine dell’SOS Emergency, l’iPhone avviserà i tuoi contatti di emergenza anche con un messaggio di testo, di default, anche se questa è un’opzione e come tale può essere eliminata. Tanto l’iPhone 14 ha già inviato la posizione, attiva automaticamente per un breve ma importante lasso di lasso, scattato al momento dell’SOS.

La chiamata di emergenza, ovviamente, è molto semplice da fare. Tieni premuto il tasto laterale e uno dei tasti del volume finché non viene visualizzato il cursore di SOS emergenze. Quindi trascina per chiamare i servizi di emergenza. “Se continui a tenere premuto il tasto laterale e il tasto del volume anziché trascinare il cursore – precisa Apple sul suo supporto – si avvia un conto alla rovescia e viene emesso un segnale acustico di avviso. Se tieni premuti i tasti fino alla fine del conto alla rovescia, iPhone chiama automaticamente i servizi di emergenza”.

Tutto questo è possibile negli Stati Uniti e in Cina, da qualche giorno anche in Europa, ma solo nel Regno Unito e in Irlanda, Germania e Francia. L’Italia aspetta con impazienza.