MacBook con M2 in arrivo? Scoperti i nuovi modelli all’interno di un DB di Steam

Il 2023 sarà l’anno dei MacBook Pro con il chip M2 di cui si parla tanto, che potrebbero arrivare a breve a disposizione per le case, o gli uffici, degli italiani.

I due nuovi gioielli del colosso di Cupertino sarebbero stati intravisti sul database di Steam, a conferma di un lancio che potrebbe venire a breve. I nomi in codice assomigliano ai presunti punteggi Geekbench di MacBook Pro che indicano i nuovi modelli griffati dalla Mela morsicata più famosa al mondo.

MacRumors li avrebbe scoperti insieme ad altri prodotti Apple, noti come MacBook Air M2, MacBook Pro M2 da 13 pollici e altro. I due modelli sconosciuti, “Mac14,6” e “Mac15,4”, sono nomi simili utilizzati nei benchmark Geekbench 5, sono apparsi all’inizio di questo mese. Tuttavia, in questi presunti risultati è stato mostrato solo “Mac14.6”.

Ognuna rappresenta lo 0% del volume totale di macchine che si connettono alla piattaforma, quindi sembra di facile deduzione che alcuni dispositivi sono attualmente in fase di test sulla piattaforma online sviluppata da Valve Corporation che si occupa di distribuzione digitale, di gestione dei diritti digitali, di modalità di gioco multigiocatore e di comunicazione.

Non sarebbe la prima volta che si parla di questi dispositivi made in Apple. Già a fine novembre un MacBook 14.6 con chip M2 Max spuntava su Geekbench, mostrando i primi risultati. Il report di Steam, invece, presenta un elenco di PC utilizzati per accedere alla arcinota piattaforma online oltre a raccogliere dettagli sulle macchine degli utenti come il modello, la CPU e altro.

Due dispositivi con il famigerato chip M2 Pro e M2 Max

Le indiscrezioni di MacRumors provenienti dalla sbirciatina su Steam ipotizzano che sia il Mac 14,6 che il Mac 15,4 sarebbero in fase di test, non si spiegherebbe altrimenti la presenza del colosso di Cupertino su una piattaforma utilizzata principalmente da tantissimi player del mondo del gaming.

Il prossimo set di modelli Mac, dunque, dovrebbero essere il MacBook Pro 2023 da 14 pollici e 16 pollici. Se fosse così la curiosità la farebbe da padrone, visto che questi device dovrebbero vantare i chip M2 Pro e M2 Max.

Secondo gli ultimi test di benchmark, individuati dal noto tipster ShripmApplePro su Twitter, il presunto M2 Max avrebbe raggiunto un punteggio di 2.027 single-core e un punteggio multi-core di 14.888. Anche questo è sotto l’ID modello “Mac14,6” e viene fornito con ben 96 GB di RAM. Dovrebbe funzionare con macOS Ventura 13.2 e mostra anche una frequenza di base più alta di 3,68 GHz. L’uscita è prevista nel primo trimestre del nuovo anno.