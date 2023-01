MediaWorld, il nuovo volantino è assrdo: prezzi Pc e Tv in picchiata

MediaWorld lancia un nuovo volantino per questa metà di Gennaio. A dispetto di quanto possa far intendere la copertina del depliant, sono presenti molte offerte interessanti oltre a computer e televisori. Non possono infatti mancare le classiche offerte sugli smartphone, sempre presenti nello store e, in alcuni casi, particolarmente convenienti.

Già attivo e disponibile fino al 22 Gennaio 2023, il nuovo volantino MediaWorld è ricco di offerte per tutti i gusti. Con offerte disponibili sia in store fisico che digitale, è possibile trovare davvero di tutto questa volta. Tra smartphone, dispositivi per smart home, accessori e molto altro, non sarà difficile trovare ciò di cui si ha bisogno.

Esplorando il volantino digitale infatti, disponibile sul sito ufficiale MediaWorld, è possibile trovare tantissime offerte della promozione TV&PC Mania. Non fatevi ingannare dal titolo, perché dietro la vetrina c’è molto di più. Sono presenti, infatti, ben otto categorie da esplorare, contenenti le offerte più disparate.

Tra queste, possiamo trovare quella dedicata a Computer & Smart Home, assieme a Tv, Home e Cinema, Audio, Cuffie e Navigatori e Foto e Videocamere. Ovviamente, non poteva mancare la sezione riguardante Telefonia e Wearable. A completare il tutto, chiudono la fila Mobilità elettrica, Grandi Elettrodomestici e Piccoli Elettrodomestici.

Tra le offerte sugli smartphone, in particolare, ce ne sono diverse molto interessanti. A parte qualche modello, quasi tutti i dispositivi presenti mostrano un prezzo molto abbordabile. Quello con lo sconto più alto tra tutti risulta essere il Motorola Moto G22. Grazie al 36,36% di sconto, il prezzo di vendita scende da 219,99€ a 139,99€. Ovviamente, non parliamo di dispositivi top gamma, come il Galaxy S22 Ultra o il Galaxy Z Flip | Z Fold, che rimangono comunque su prezzi elevati, benché con un piccolo sconto.

Qualche wearable?

Offerte molto interessanti, oltre gli smartphone, sono presenti sui wearable, in particolare sugli smartwatch. Se cerchiamo qualcosa a basso costo, possiamo optare per tre modelli differenti. Vediamo in primis lo smartband Xiaomi Mi Band 6 a 34,99€ grazie al 30% di sconto. Questo, in particolare, è quello che costa meno tra tutti. Seguono i modelli OPPO Watch Free e Amazfit GTS 2 Mini, entrambi a 69,99€ grazie al rispettivo sconto del 30% e del 22,14%.

Per quanto riguarda gli auricolari True Wireless, invece, un’offerta particolarmente interessante è sui Galaxy Buds Live di Samsung. Grazie allo sconto del 58,58% vengono venduti a meno di metà prezzo, per un totale di 69,99€ invece di 169,00€. In alternativa, si può considerare l’acquisto dei Redmi Buds 3LITBK di Xiaomi, venduti a soli 19,99€ poiché scontati del 33,34%.