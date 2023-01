MediaWorld “La Tecnologia è di Casa”, un volantino pazzesco che ti aiuta ad azzerare i consumi elettrici

Le migliori offerte su grandi e piccoli elettrodomestici sono da MediaWorld. Si presenta così il nuovo volantino della catena di distribuzione tedesca, che con la sua visione ha saputo conquistare l’Europa intera. E non solo.

SAMSUNG WW11BGA046AEET, è il nome in codice che gode dello sconto più alto fra le lavatrici: caricamento caricamento frontale, 11 kg e 60 cm, Classe A. Crystal Clean è dotata di opzione vapore. Che vuole dire?

Quando viene attivato il ciclo di Vapore igienizzante, arriva un potente getto di vapore dal fondo del cestello che rimuove lo sporco più ostinato e il 99,9% di batteri e allergeni, per un bucato pulito e igienizzato. La lavatrice del colosso sudcoreano è dotata anche della tecnologia Ecolavaggio, ideale anche per il bucato a basse temperature: Il detergente viene trasformato in bolle, che penetrano rapidamente nei tessuti e rimuovono facilmente lo sporco, proteggendo i materiali.

Con lo sconto presente nel volantino “La Tecnologia è di Casa” si risparmiano duecento euro, dal momento che il suo prezzo di listino era di 799 euro e adesso si porta via (da MediaWorld) a 599.

Fra i frigoriferi un’interessante prova riguarda Hotpoint Ariston 182A0 VW 1 FRIGORIFERO DP. Il cassetto Fresh Zone+ è utilissimo: conserva la freschezza di frutta e verdura fino a 15 giorni, grazie a un selettore di umidità progettato per scegliere l’impostazione ideale per una freschezza degli alimenti di lunga durata.

Un piano cottura sotto i 400 euro

C’è la ventilazione Air Technology, che mantiene la temperatura costante ed uniforme, preservando il giusto livello di umidità e evitando la disidratazione dei cibi. L’illuminazione a LED garantisce un’alta efficienza energetica. E, con una capacità maggiorata, lo spazio non è affatto un problema. Se prima del volantino La Tecnologia di Casa, il dispositivo costava 509 euro, adesso è disponibile a 429,99 euro.

Attenzione soprattutto al Piano Cottura Electrolux LIL63441, con quattro zone 4, scende, e di molto, sotto il muro dei cinquecento euro. Ha la funzione Bridge, che consente di collegare due zone cottura separate per creare una sola, con annessa ampia superficie. Grazie all’allineamento automatico delle impostazioni di temperatura, è l’ideale per sfruttare al meglio pentole di grandi dimensioni, come piastre e teglie. Le zone di cottura adattive Infinite si adattano automaticamente in base alle dimensioni delle pentole che vi si poggiano sopra, all’istante.

I controlli Direct Access ti permettono di aggiustare all’istante le impostazioni di calore del tuo piano cottura. Basta un tocco per impostarla. E ora costa soltanto 399 euro.