MediaWorld lancia il “Red Price”: sconti ed occasioni uniche per San Valentino dal 6-15 Febbraio

San Valentino è ormai alle porte e gli store non perdono l’occasione per proporre nuove offerte. MediaWorld arriva in prima linea con un nuovo volantino che si veste in rosso, per l’arrivo della festa degli innamorati del 14 Febbraio. Gli sconti sono già disponibili sia online che negli store fisici e rimarranno attivi fino alla conclusione della festa delle coppie e termineranno il 15 Febbraio.

Quali sono le offerte migliori disponibili sul volantino Red Price? MediaWorld non “bada a spese” e propone articoli di diverso genere per esaudire le esigenze più disparate dei suoi acquirenti. Tra le diverse categorie, trovare l’occasione che si sta aspettando, magari per fare il regalo perfetto per San Valentino, è davvero facilissimo.

È possibile visionare tutti gli articoli in sconto comodamente da casa, tramite il sito web ufficiale di MediaWorld. Direttamente dalla Home Page, infatti, si può accedere al volantino digitale che riporta tutte offerte disponibili per questa occasione, tramite il banner Red Price – I prezzi che ti faranno innamorare. In alternativa, si può accedere anche alla versione digitale del volantino cartaceo, se si preferisce sfogliare le pagine con le offerte più interessanti proposte dallo store, tramite il link posizionato appena sopra il banner.

Se, invece, si ha già qualche idea e si cerca un dispositivo in particolare, tutte le offerte sono comodamente suddivise per categorie, in modo tale da poter trovare ciò che si cerca molto rapidamente. Tra queste, possiamo visionare gli sconti proposti per Telefonia, Computer e Periferiche PC e Console e PC Gaming. Se, invece, pensiamo di acquistare qualcosa di più generico per la casa e non solo, possiamo spostarci su TV e Home Cinema, Fotografia e Mobilità Elettrica e tutte le offerte relative a Grandi e Piccoli Elettrodomestici.

Nella prima, in particolare, non troviamo solo smartphone, ma anche tantissimi accessori per un pacchetto regalo con i fiocchi. Tra cellulari, smartwatch ed accessori la scelta è veramente ampia, per cui trovare il regalo tech perfetto per il nostro partner sarà molto facile.

Red Price, quali sono le offerte migliori?

Se avete intenzione di regalare un nuovo smartphone alla vostra metà, ci sono diverse opzioni disponibili. Per Samsung è presente una buona offerta sul modello Galaxy A23 5G. Disponibile in diversi colori, viene venduto con un ribasso del 32,85% per un totale di 234,99€. Uno sconto anche maggiore si ha sul Motorola Moto g22, che vede il prezzo scendere del 36,36% arrivando al prezzo di vendita di 139,99€.

Se, invece, siete fan di Apple, uno sconto importante è presente sull’iPhone 13 per il modello da 256GB di memoria. Grazie al ribasso di prezzo del 15,01%, questo modello della Mela passa da 1059,00€ a 899,99€.