MediaWorld lancia online “il meglio degli accessori”: una vera miniera d’oro

Arriva un nuovo volantino MediaWorld, ma non è il solito. Dedicato a chi ha necessità di rinnovare i propri accessori tech, lo store mette a disposizione delle offerte particolari non su dispositivi come computer, elettrodomestici o smartphone, ma un depliant tutto incentrato su come migliorare ciò che già abbiamo.

Sono presenti quindi diverse pagine in cui MediaWorld mette a disposizione degli acquirenti ogni tipo di accessorio che potrebbe servire in casa e fuori. Da tastiere e mouse, fino ad arrivare a componenti per aumentare la memoria di archiviazione dei nostri dispositivi, le offerte risultano davvero interessanti.

Innanzitutto, lo store offre un’ampia selezione, come detto, su mouse e tastiere. Disponibili sia per PC che per tablet, vediamo alcuni pezzi particolarmente interessanti. Tra questi, spicca all’occhio la tastiera K380 dal design arrotondato e colorato. Con il 45,46% di sconto, la tastiera bluetooth passa da 54,99€ a 29,99€ ed è disponibile in grigio scuro, grigio chiaro, lilla e azzurro.

Con questa tastiera darete sicuramente un tocco di eleganza alla scrivania. Se oltre allo stile volete aggiungere anche la particolarità, è presente in promozione un mouse davvero particolare, che non tutti utilizzano. Si tratta del mouse verticale, di cui sono presenti due diversi modelli.

Vediamo, quindi, il Life Vertical, con il 17,64% di sconto a 69,99€ anziché 84,99€, disponibile sia in nero che in rosa. Andando, invece, su un prodotto più economico, ma comunque dal grande effetto visivo, potreste orientarvi sul modello Verto Ergonomic, molto comodo da utilizzare una volta che ci si abitua ad un mouse differente. Questo prodotto non è in promozione, ma comunque è venduto ad un prezzo esiguo, pari a 19,99€.

Altri tipi di accessori

Tra quelli che si possono trovare sul volantino, ce ne sono davvero tantissimi. È possibile acquistare in promozione una webcam, di cui sono presenti diversi tipi. Quella dallo sconto più importante risulta essere la Tyro della Trust, con un ribasso del 44,45%, viene venduta a 29,99€ invece di 53,99€.

Per il sistema audio, inoltre, troviamo un paio di modelli di casse acustiche da collegare ai nostri dispositivi. Quelle con lo sconto maggiore, pari al 40%, sono le Multimedia Speaker 2200, vendute a 29,99€ invece di 49,99€. A queste, si affiancano le più grandi Tytan 2.1, fornite anche di subwoofer, vendute a 49,99€ anziché 79,99€ grazie allo sconto del 37,50%.

Per chiudere in bellezza, non potevano mancare quegli accessori non tecnologici ma che ci permettono di portare fuori casa i nostri dispositivi con comodità. Vediamo diverse offerte tra borse per notebook, a 16,99€, e zaini, se si preferisce portare il proprio PC sulle spalle, a 29,99€.