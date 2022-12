MediaWorld lancia “Scegli il tuo regalo tech” il super volantino di Natale

MediaWorld apre un nuovo volantino tutto dedicato al Natale ed alla tecnologia. Con Scegli il tuo regalo tech potrai trovare offerte molto interessanti, in vista degli acquisti per la prossima festività. Sei in difficoltà con i regali oppure non hai idee? La nuova promozione potrebbe aiutarti a scegliere quel regalo perfetto per l’occasione.

Si avrà tempo fino alla Vigilia di Natale per poter approfittare delle offerte proposte dal volantino digitale MediaWorld. Queste sono suddivise in diverse categorie, per cui trovare il prodotto che si cerca risulta estremamente facile. Tra queste, vediamo prodotti tech, altri per migliorare il design della propria abitazione, dispositivi Smart Home e Smart People, oltre che per lavoro e per svago.

Insomma, sul nuovo volantino Scegli il tuo regalo tech si può trovare davvero qualsiasi cosa per accontentare tutti, dunque è l’occasione perfetta. Inoltre, essendo un volantino digitale, si potrà approfittare della chat con un consulente MediaWorld per sapere dove trovare il prodotto che si intende acquistare nello store più vicino a casa propria.

Nella sezione Telefonia e Wearable, in particolare, possiamo trovare diverse offerte su smartphone molto interessanti. Se è giunto il momento di cambiare telefono, oppure volete regalare un nuovo dispositivo ad un familiare, potreste trovare quello giusto per l’occasione.

Per chi ha deciso di fare un regalo di questo tipo, si potrebbe optare per qualche dispositivo della linea Redmi. Vediamo, infatti, diversi smartphone in offerta, tra cui:

Redmi Note 11 , con il 24% di sconto per un prezzo finale di 189,99€ anziché 249,99€

, con il 24% di sconto per un prezzo finale di 189,99€ anziché 249,99€ Redmi 10 2022 , con il 26,08% di sconto per un prezzo finale di 169,99€ anziché 229,99€

, con il 26,08% di sconto per un prezzo finale di 169,99€ anziché 229,99€ Redmi 10C da 4+128GB , con il 27,27% di sconto per un prezzo finale di 159,99€ anziché 219,99€

da , con il 27,27% di sconto per un prezzo finale di 159,99€ anziché 219,99€ Redmi 10C da 3+64GB, con il 22,22% di sconto per un prezzo finale di 139,99€ anziché 179,99€

Non solo smartphone

All’acquisto di un nuovo telefono, si potrebbe voler abbinare un wearable. Tra le offerte proposte da MediaWorld, troviamo l’Amazfit GTR3 PRO al prezzo di vendita di 169.99€ grazie allo sconto del 14,96%. L’offerta più interessante, però, è sulla linea Xiaomi, in particolare sul Mi atch S1 Active: con lo sconto del 30%, questo smartwatch viene venduto a 139,99€ anziché 199,99€.

Se, invece, preferite uno smartwatch dalla linea più semplice, ma che comunque vuole fare la sua bella figura, senza spendere troppo, è presente nel catalogo digitale anche il Puro Cint a 39,99€, un giusto compromesso tra chi non vuole privarsi di un orologio digitale ma non vuole spendere cifre esagerate per averlo.

Le offerte non finiscono qui, ci sono tante categorie da esplorare. Su cosa vi orienterete per i prossimi regali natalizi?