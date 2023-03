Menù segreti e funzioni nascoste del tuo smartphone: ecco i codici per farci di tutto

Nulla è come sembra. Una delle frasi più profonde di Pirandello sembra fatta apposta per i nostri smartphone.

Quando lo acquistiamo, abbiamo in dotazione, tanto, un’infinità di funzioni ben visibili e facilmente intuibili, che ci fanno svoltare la vita, quotidiana ma anche ludica. A volte ci fanno proprio volare.

Ma nulla è come sembra. Soprattutto per gli smartphone made in Android, un sistema operativo da sempre famoso per le sue funzionalità nascoste: come le ormai famose Easter Eggs, delle speciali Uova di Pasqua, un contenuto, di solito di natura faceta o bizzarra e innocuo, che i progettisti o gli sviluppatori di un prodotto, specialmente software, nascondono nel prodotto stesso. Ma c’è qualcosa di più profondo, proprio come la frase di Pirandello.

Sono i codici dialer, tutti personalizzati per accedere a varie app e impostazioni nascoste. Alcuni di questi sono universali, il che significa che un utente può ottenere l’output desiderato su qualsiasi dispositivo Android, sia che si tratti di un cellulare di punta di un determinato colosso della telefonia, sia di una versione economica. Tuttavia, le skin OEM personalizzate (come One UI di Samsung e MIUI di Xiaomi) e i modelli personalizzati dall’operatore spesso vengono forniti con il proprio set di codici nascosti.

Ce ne sono un’infinità di codici dialer nascosti, generici e specifici per dispositivo. Fanno sostanzialmente parte dello schema Man Machine Interface (MMI). Questi sono leggermente diversi dai codici USSD (Unstructured Supplementary Service Data), sebbene entrambi inizino con un asterisco (*) seguito da cifre che consistono in comandi o dati.

Dalla visualizzazione dei numeri IMEI, al backup di tutti i dati

I gruppi di cifre possono essere separati da asterischi aggiuntivi. Il messaggio termina con un cancelletto (#), ma anche i codici MMI personalizzati possono terminare con un asterisco. Mentre i codici USSD vengono utilizzati per comunicare con i server dell’operatore di rete mobile per servizi di informazione basati su menu, servizi di denaro mobile e servizi di contenuto basati sulla posizione, i codici di servizio supplementare MMI funzionano completamente offline. Proprio come USSD, devi comporre i codici “nascosti” sull’app dialer di borsa per invocare l’azione corrispondente.

Dulcis in fundo alcuni esempi: lo #06# visualizza i numeri IMEI. *#07# per le normative sull’indice SAR, *##225## dà l’accesso al calendario, ##426## permette info su Google Play Services (ma non su tutti i device Android), ##759## è per Rlz Debug UI, #0# consente di ottenere info sul telefono, ##34971539## invece per le info sulla fotocamera, ##1111## è per la versione software FTA, ##1234## per quella firmware e PDA. Software e hardware? C’è *#12580*369#, *#7465625# invece per lo stato di sblocco del dispositivo. E ancora.

##232338## per l’indirizzo MAC, ##2663## per la versione touch, l’##3264## per la versione RAM, ##232337## l’indirizzo Bluetooth, *##44336## per la versione software e info aggiornamento. ##273282*255*663282*##? Backup di tutti i dati.