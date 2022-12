Meta ha un bel problema, il rivale progettato da TikTok, ecco com’è

Più che un competitor, un incubo. Era l’indiscusso re dei social Mark Zuckerberg prima della nascita, crescita ed esplosione di TikTok. E’ stato il primo a scommettere sul Metaverso. Non l’unico.

I Meta Quest 2 hanno ora un valido rivale, progettato da ByteDance, ovviamente, la società che gestisce il fenomeno TikTok, che in patria viene chiamato Douyin. Ebbene, anche il colosso cinese ha deciso di entrare, in grande stile, nel mondo dei visori.

“Imagination, the only limitation”. Lo lancia così ByteDance, con una facile tanto di facile comprendonio quanto a effetto per il suo Pico 4, un visore che stando ai primi numero ha spaccato: JD.com ha generato il 65% delle vendite totali di Pico 4, mentre il marketplace Tmall di Alibaba e l’app video Douyin di ByteDance hanno venduto ciascuno il 17%. Il mese scorso il fondatore e presidente dell’azienda, Henry Zhou, ha dichiarato ai media cinesi che Pico 4 dovrebbe vendere più di 1 milione di unità. Non poco.

Sarà per le sue specifiche, sarà per quel design semplice e compatto. Sarà. Ma quel visore per realtà virtuale (VR) simile a un paio di occhiali da sci, facilissimo da indossare, ha generato più di 46.000 ordini online in Cina nei primi 18 giorni, secondo quanto sostiene la società di informazioni di mercato Sandalwood Advisors.

Capitolo specifiche: il Pico 4 è dotato di 8 GB di RAM e uno spazio di archiviazione che oscilla fra i 128 e i 256 giga. Batteria da 5.300 mAh, il che vuol dire che ha un’autonomia stimata di tre ore, con la possiblità di ricarica mediante USB-C. Connettività Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.1. Sensori, ben cinque fotocamere per il sistema di posizionamento a sei gradi di libertà, tracciamento delle mani e passthrough a colori per la realtà aumentata.

Col gaming si poteva fare di più. Sul prezzo…

Processore Qualcomm Snapdragon XR2, due schermi LCD con risoluzione di 2160×2160 pixel per occhio e refresh rate fino a 90 Hz per il Pico 4. Una delle novità più interessanti per il dispositivo made in China by ByteDance sono le lenti pancake con un campo visivo di 105 gradi, che regalano al visore una compattezza mai vista prima e un peso notevolmente minore rispetto ai Meta Quest 2 di Mark Zuckerberg.

OS 5.0 come sistema operativo, SteamVR e al Pico store come apripista per il gaming: non a livello dei Meta Quest2, questo va detto. Ovviamente sarà possibile vedere i video di TikTok e condividerli. I prezzi variano da 429 a 499, a seconda dello storage: 128 giga nel primo caso, 256 nel secondo.

La sfida a Mark Zuckerberg è lanciata. Di nuovo.