Motorola e Lenovo pronti per produrre un ThinkPhone: ecco render e prime ipotesi

Se render (o presunti tali), teaser e indiscrezioni saranno confermati da notizie ufficiali, non ci sarà nessun Motorola Edge Fusion 40 in un prossimo futuro. L’azienda nata in un sobborgo di Chicago quasi 95 anni fa, ha altro a quanto pare per la testa.

Tutto nasce da un nuova perdita, un’esclusiva di The Tech Outlook, che suggerisce l’imminente arrivo di un nuovo smartphone all’orizzonte. Non il tanto atteso e vociferato Motorola Edge Fusion 40, bensì un “ThinkPhone”, molto probabilmente con le stesse finiture in carbonio del laptop aziendale Lenovo ThinkPad X1 Carbon.

L’esclusiva del leak in questione sembra credibile in quanto molto dettagliata. Il ThinkPhone monterebbe lo Snapdragon 8+ Gen 1, che è lo stesso chipset che alimenta gli ultimi dispositivi pieghevoli di Samsung, il Galaxy Flip 4 e Fold 4, e il riuscitissimo Asus ROG Phone 6 Pro, una manna dal cielo per chi usa il cellulare per essere performante nel mondo del gaming.

Niente Snapdragon 8+ Gen 2, il che non significa che il nuovo smartphone che starebbe per rilasciare Motorola, non sarà, sempre se queste indiscrezioni si trasformeranno in anticipazioni, poco performante.

Le specifiche infatti preannunciano qualcosa di buono. Molto buono. La scheda tecnica trapelata ipotizza uno smartphone con 8 o addirittura 12 GB di RAM e sarà probabilmente disponibile con uno storage da 128 GB, 256 GB o 512 GB di spazio di archiviazione. Niente tera, in compenso quella base da 128 giga che molte colossi della telefonia stanno lentamente abbandonando. L’esclusiva di The Tech Outlook rivela anche altro.

Prestazioni super e il concept di un telefono aziendale

Le misure, per esempio. Voci che suggeriscono che le dimensioni del ThinkPhone saranno probabilmente 6,25 x 2,92 x 0,32 pollici (158,76 mm x 74,38 mm x 8,26 mm). Un po’ come il Motorola Edge 2022, ma leggermente più corto tanto per capirci.

La nuova aggiunta alla gamma dei Moto dovrebbe arrivare con un display da 6,6 pollici, una risoluzione di 1800 x 2400 pixel, una frequenza di aggiornamento di 144 Hz e 1.200 nit di luminosità, e molto probabilmente sarà alimentata da una super batteria da 5000 mAh con 68 W di ricarica rapida cablata e ricarica wireless, da 15 W. Il ThinkPhone di Motorola verrebbe rilasciato l’ultimo sistema operativo del Robottino Verde, ossia Android 13.

Capitolo fotocamere, i render portano a un ThinkPhone avrà probabilmente un sensore principale da 50 MP sul retro e uno snapper da 32 MP davanti, con la possibilità di registrare video UHD fino a 8K. L’ispirazione ai laptop Lenovo lascia presagire prestazioni da urlo, ad hoc per essere utilizzato come telefono aziendale.