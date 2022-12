Motorola Moto X40 si mostra in foto ed esibisce una scheda tecnica incredibile

È arrivato sulla scena cinese il nuovo top gamma di Motorola. Stiamo parlando del Moto X40, presentato solo pochi giorni fa. Lo smartphone, fortunatamente, non sarà limitato al solo mercato cinese, ma arriverà presto anche in Europa, fra solo qualche mese. Nel nostro territorio, però, sarà conosciuto come Motorola Edge 40 Pro.

Il “nostro” non sarà esattamente identico al modello Moto X40, ma quest’ultimo può darci un’idea di quelle che saranno le caratteristiche del nuovo top gamma europeo di Motorola. Inoltre, pur essendo uno dei migliori smartphone della serie alla sua uscita, il nuovo modello non presenta prezzi esorbitanti.

A livello di design, troviamo uno smartphone tutto curve, con una linea tanto delicata quanto efficace in termini di maneggevolezza, senza contare che, nel complesso, risulta un dispositivo molto elegante da vedere. Il tutto realizzato in materiale di alluminio di derivazione aeronautica, che assicura una resistenza particolarmente elevata. Come ciliegina sulla torta, inoltre, non poteva mancare di certo la certificazione IP68.

Sotto la scocca, troviamo il chipset di ultima generazione Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm, il migliore attualmente sul mercato. Come se non bastasse, questo modello sarà uno dei primi compatibili con il Wi-Fi 7, che migliorerà nettamente le prestazioni di connessione di tutti i dispositivi che potranno usufruire del nuovo tipo di connessione.

Troviamo, dunque, un display con lettore di impronte digitali da 6,7 pollici OLED Full HD+, curvo sui bordi, con risoluzione 2400×1080 pixel e refresh rate a 165H, con HDR10+ ed un vetro protettivo Gorilla Glass Victus, che si ripropone anche sul retro con il rivestimento Gorilla Glass 7. Anche il comparto fotografico è degno di nota, con due fotocamere, la principale e la ultrawide, da 50Mp ciascuna, a cui si aggiunge la telefoto da 12Mp. Nella zona anteriore, invece, troviamo una 60Mp per le foto frontali.

Sotto la scocca, esploriamo il Moto X40

Andando più a fondo con l’esplorazione del nuovo modello Motorola, possiamo trovare le seguenti specifiche, oltre al chipset di cui abbiamo già parlato:

Sistema Operativo : MIUI 5.0 basato su Android 13

: MIUI 5.0 basato su Android 13 RAM : 8GB | 12GB LPDDR5x

: 8GB | 12GB LPDDR5x Archiviazione : 128GB | 256GB | 512GB UFS 4.0

: 128GB | 256GB | 512GB UFS 4.0 Connettività : 5G, Wi-Fi 7, NFC, GPS, AGPS, Glonass, Beidou, Galileo

: 5G, Wi-Fi 7, NFC, GPS, AGPS, Glonass, Beidou, Galileo Batteria: 4600mAh con ricarica a 125W, wireless 15W, inversa 15W

Come prezzi, questi differiscono in base ai tagli di memoria scelti. Abbiamo per la versione base da 8+128GB a 460,00€ circa, quella da 8+256GB con un prezzo che si aggira attorno ai 500,00€ e, per la 12+256GB, saliamo a circa 540,00€. La versione più potente da 12+512GB, invece, sale a 580,00€ circa.