Netflix aggiorna il catalogo: le novità della settimana non vi deluderanno

Lo strepitoso e per certi versi clamoroso successo di Mercoledì, con tanto di annuncio della seconda stagione, un toccasana. Ma non c’è solo la figlia degli Addams nella risalita di Netflix.

L’ex numero uno delle OTT, superata da Disney+ già da un po’, ha aggiornato il suo catalogo di gennaio, con novità interessanti, che le potrebbero permettere di tornare a miracol mostrare.

Le novità dell’ultima ora riguardano in particolare la terza settimana di gennaio, un concentrato di novità, fra anime, sequel/spinoff, commedia che hanno riscosso già successo.

Sbarca su Netflix il maestro dei manga: Junji Ito. Un popolare fumettista, specializzato in un qualcosa fra l’horror e il macabro, diventato famoso per Tomie, una serie che racconta una ragazza immortale che fa impazzire i suoi ammiratori.

Su Netflix arriveranno una selezione top di racconti, definita dall’ex regina delle piattaforme in streaming fra le più inquietanti, bizzarri e spaventosi: da Hanging Blimp proprio a Tomie, passando per Four x Four Walls e Intruder. Con Riho Sugiyama, Daisuke Kishio e Rie Suegara. Sempre il 19 gennaio, c’è un’altra grande attesa news entry.

Dai favolosi anni ’90 a una commedia francese, di stampo inglese

That 70’s Show avrà finalmente un sequel, o se preferite uno spin-off, fa lo stesso. Sono molti i fan che lo aspettavano, dopo il trailer che ha spaccato su YouTube con migliaia e migliaia di visualizzazioni mancava solo la data d’uscita, arrivata. That ’90s Show – si chiamerà così il sequel – resta una sitcom per adolescenti, aggiornata probabilmente a uno dei periodi più bello prima dell’avvento del nuovo millennio. Personaggi e luoghi sono praticamente gli stessi, ma vuoi mettere l’estate del 1995, ha tutto un altro sapore.

That 90’s Show è incentrato su Leia Forman, la figlia adolescente di Eric Forman e Donna Pinciotti, che stringe legami con altri adolescenti mentre trascorre l’estate del 1995, appunto, con i suoi nonni: Red e Kitty a Point Place, Wisconsin.

La terza grande novità di Netflix, il giorno dopo Junji Ito Maniac e That ’90s Show. Arriva la prima stagione di Candidato unico. Una irriverente commedia politica francese, però, dallo spiccato umorismo tipico inglese, che verte su un animatore di un centro giovanile della periferia di Parigi che all’improvviso diventa un candidato alle elezioni presidenziali, ma la Francia è davvero pronta per un presidente nero? Creato da Jean-Pascal Zadi e François Uzan, ne cast spiccano anche Benoît Poelvoorde e Marina Foïs, Fadily Camara, Fary e Panayotis Pascot.