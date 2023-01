Netflix annuncio spettacolare: ecco la seconda stagione che ha il boom in Italia, tutti la adorano

Pian piano si sta rialzando dopo il crollo del 2022 e quel trimestre da record… in negativo. Netflix ha trovato la luce fuori dal tunnel della crisi. E lo deve a un thriller-horro che ha conquistato tutti, grandi e piccini.

La prima stagione di Mercoledì, che ha debuttato su Netflix lo scorso 23 novembre, è stata qualcosa che è andata ogni oltre più positiva aspettativa. Tutto merito di quel genio di Tim Burton e di una Jenna Ortega semplicemente strepitosa.

La serie sulla figlia più grande della famiglia Addams ha stabilito un nuovo record sulla piattaforma statunitense, dominando la scena per tutti gli oltre otto episodi e oltre 341 milioni di ore.

Da allora, le gesta di Mercoledì Addams e del suo mondo hanno regalato numeri da capogiro, senza contare la Mercoledì-mania divampata, tutt’ora, in Italia. E’ la seconda più grande stagione televisiva in lingua inglese su Netflix, con oltre 1,2 miliardi di ore visualizzate nei suoi primi 28 giorni.

Che ci fosse una seconda stagione, era scontato. Lo faceva capire a chiare lettere il finale della prima serie. Ma come si suol dire, ora è ufficiale. Per la gioia di milioni e milioni di spettatori.

Un video virale

La seconda stagione di Mercoledì, si farà. La ratifica in un video postato su Netflix Italia che ha chiaramente spaccato, con quasi cinquecentomila visualizzazioni in un giorno, entrando nella top ten delle tendenze di YouTube. “Mercoledì Addams sta per tornare. È in arrivo la seconda stagione, mentre la prima è ora disponibile solo su Netflix”.

“È stato incredibile creare uno spettacolo che si è connesso con persone di tutto il mondo“. Parola di Gough e Millar, gli sviluppatori della serie. “Siamo entusiasti di continuare il tortuoso viaggio di mercoledì verso la seconda stagione. Non vediamo l’ora di tuffarci a capofitto in un’altra stagione ed esplorare il bizzarro e spettrale mondo di Nevermore”. Di ufficiale c’è soltanto quel video, per il motivo. Tutto il resto sono supposizioni, di data di uscita neanche a parlarne, sarebbe soltanto un’ipotesi priva di fondamento ufficiale. Per il resto, la seconda stagione potrebbe seguire un’infinità di filoni. Tanti fili della trama irrisolti. Tyler, l’unico ragazzo ad aver baciato mercoledì è scappato dalla custodia della polizia dopo essere stato identificato come il mostro Hyde, tornerà sicuramente a tormentare Mercoledì. Ma come?

E qual è il destino della professoressa Thornhill, interpretata da Christina Ricci: dovrebbe essere morta, ma nessuno l’ha vista con i propri occhi durante la prima stagione. Mercoledì ha, inoltre, in mano un cellulare, regalatogli da Xavier e dice: “Ecco il mio primo tralker”. Chi sarà? Tantissime domande, fra cui come si snocciolerà il difficile ma sincero rapporto fra Morticia e Mercoledì. Tempo per capirlo, ci sarà. Sapere che la seconda stagione è ufficiale, per il momento basta. Anche se non avanza.