Netflix, finalmente una grande novità nella condivisione account, grande risparmio per tutti

Arriva la condivisione della password a pagamento per poter usufruire dello stesso account con persone che vivono fuori dal nucleo familiare.

Le nostre abitudini sono cambiate e, probabilmente, non smetteranno mai di cambiare. Se una volta per guardare un film (o addirittura per ricevere le ultime notizie) l’unico mezzo era quello della sala cinematografica, oggi viviamo situazioni ben diverse. Da una parte il dilagare dei social, con una tempestività fulminea riguardo alla diffusione delle news, dall’altra dispositivi in grado di riprodurre ogni tipo di contenuto multimediale.

Così anche le televisioni, una volta punto nevralgico del contatto familiare, si sono moltiplicate nelle nostre case. Da una sono diventate due, tre, quattro, ma non solo. Il discorso, in realtà, non va più fatto sulle singole TV, quanto sugli schermi a disposizione in famiglia. Tra cellulari, tablet, pc, notebook e, appunto, televisori, si moltiplicano i metodi e i luoghi per guardare film e serie TV.

Viene da sé che i primi a sfruttare questa diffusione capillare di dispositivi in grado di riprodurre multimedialità abbiano avuto un maggiore successo. Oggi, le piattaforme di streaming consentono di consumare cinema direttamente da casa, tramite la connessione a Internet. Per supportare questa metodologia c’è stato bisogno di introdurre anche nuovi sistemi di pagamento. Al giorno d’oggi tutti siamo abituati ai classici abbonamenti, mensili o annuali, ai più svariati servizi.

Le nuove funzionalità di Netflix, tra cui la condivisione password

Nella notte tra il 19 e il 20 gennaio, i membri di Netflix hanno effettuato una conference call molto importante. In quella occasione, infatti, il co-CEO Reed Hastings ha annunciato le sue dimissioni. Inoltre, ha fatto il punto sullo stato dei lavori della piattaforma di streaming. Uno dei punti focali del suo intervento è stato quello relativo alla condivisione di account tra persone non conviventi, o comunque appartenenti a differenti nuclei familiari.

Nelle parole dell’ormai ex CEO, il focus è sull’impatto negativo che questa condivisione genera sulle potenzialità future di Netflix. Ricordiamo che i termini di utilizzo della piattaforma permettono questa pratica esclusivamente tra membri dello stesso nucleo familiare, limite spesso e volentieri violato dagli utenti. Per questo motivo, per recuperare terreno in questi periodi difficili, Hastings ha annunciato che ci sarà un consolidamento della funzione che rende la condivisione delle password a pagamento, estendendola ad altri Paesi.

Negli Stati Uniti il prezzo è di 3 dollari per ogni utente aggiuntivo. Per tenere traccia delle possibili violazioni, si utilizzeranno gli ID di dispositivo, si controlleranno le attività degli account e si tracceranno gli indirizzi IP.