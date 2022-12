Netflix, già annunciato il nuovo catalogo 2023: i nuovi titoli sono favolosi

Netflix inizia l’anno col botto? Tante novità aspettano tutti gli spettatori nel nuovo anno. Il 2023, infatti, sembra inizierà con tante sorprese ed un catalogo ricco di nuovi contenuti. Vediamo, quindi, le prime anticipazioni sui contenuti che verranno inseriti sulla piattaforma fra un paio di settimane.

Per il momento, la lista delle novità Netflix è parziale. In un futuro molto prossimo, infatti, verranno aggiunti ulteriori contenuti non ancora ufficializzati al momento. Per ora, possiamo dare un’occhiata a quelle che saranno le new entry del 2023, tra film, documentari e serie TV. Come sempre, la piattaforma cerca di accontentare la maggior parte dei suoi spettatori, inserendo spettacoli originali Netflix e non.

Iniziamo col dire che la lista parziale delle novità previste per Gennaio del prossimo anno vede innanzitutto tre lungometraggi. In primis, per chi ama il mistero, misto ad elementi horror con qualche tocco di gothic, è imperdibile il nuovo film The Pale Blue Eye – I delitti di West Point, con Christian Bale nel ruolo di protagonista. La pellicola arriverà nelle sale in occasione delle feste natalizie, il 23 Dicembre 2022, e sarà poi disponibile in streaming su Netflix a partire dal 6 Gennaio 2023.

Seguono il drammatico Ruido – Una voce che non si spegne, un film indipendente incentrato sulla violenza sulle donne. A chiudere il primo giro, troviamo il documentario Pamela, a love story, un biografico su Pamela Anderson che svelerà parti della vita della famosissima modella ed attrice.

Le serie TV, invece, sono in numero più elevato. Alcune sono delle new entry della piattaforma, di cui attualmente è presente solo il trailer, mentre altre sono seguiti di storie tanto attesi nel corso di questi ultimi mesi. Tra questi, vediamo finalmente la seconda stagione di Vikings: Valhalla, mentre per gli amanti dei teen drama arriva, sempre in seconda stagione, Ginny & Georgia, un sequel atteso da parecchi mesi da chi si è appassionato alle vicende delle due protagoniste madre e figlia.

Serie TV, la lista parziale di Gennaio 2023

Vediamo, quindi, cosa ci aspetta per la prima parte di Gennaio del prossimo anno, per quanto riguarda le serie TV. Come già specificato, ricordiamo che questa è una lista parziale di quelle che saranno le novità proposte da Netflix.

Caleidoscopio – Miniserie, sperimentale, heist drama, thriller

– Miniserie, sperimentale, heist drama, thriller Copenhagen Cowboy – Thriller noir

– Thriller noir Ginny & Georgia – Drammatico, commedia, Stagione 2

– Drammatico, commedia, Stagione 2 Lockwood & Co . – Thriller supernatural

. – Thriller supernatural Madoff – Horror, basato su una storia vera

– Horror, basato su una storia vera Makanai – Dramma

– Dramma Sky Rojo – Dramma, Stagione 3

– Dramma, Stagione 3 That’s 90 Show – Sitcom, commedia, Teen TV Show

– Sitcom, commedia, Teen TV Show Vikings: Valhalla – Drammatico, storico, azione, avventura – Stagione 2