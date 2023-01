Netflix pubblica il catalogo di febbraio: c’è tanto da vedere da lasciarvi basiti

Quattro, fra film e documentari. Il doppio come proposta di serie tv. Sono le novità di un Metflix che rilancia la propria attendibilità di OTT top.

Per febbraio, il servizio di streaming della società californiana di produzione di video on demand over-the-top in abbonamento ha in mente interessanti film-documentari, primo fra tutti True Spirit, la pellicola che racconta l’incredibile storia di una sedicenne.

Jessica Watson decise di fare un’esperienza pazzesca, girando il mondo in solitaria. Un’idea che face scalpore nel 2009, quando lasciò il porto di Sidney a bordo del suo Ella’s Pink Lady, uno Spark&Sthephen di 34 piedi che la ragazza aveva voluto dipingere tutto di rosa.

Il giro del mondo in un anno, questo il suo intento da Guinness dei Primati. Ci riuscì per questo Jessica Watson, a distanza di dieci anni dalla sua impresa, entrò nella Hall of Fame della vela australiana.

Netflix ha deciso di regalargli un film, con la regia di Sarah Spillane, la sceneggiatura di Sarah Spillane, Rebecca Banner e Cathy Randall. Debra Martin Chase, Susan Cartsonis e Andrew Fraser. Bridget Webb, Vivien Turner, Stacy Clausen e Todd Lasance alla produzione. Fra i film-documentari di febbraio anche Da Me o da te, Dieci giorni tra il bene e il male, ma anche Unlocked.

Mio papà a caccia di alieni. E molto altro (per cominciare)

A febbraio su Netflix c’è My Dad The Bounty, o più semplicemente mio papà a caccia di alieni. E’ la nuova serie è creata da Everett Downing Jr. Patrick Harpin (L’era glaciale 4), un cartone animato affidato alle sapienti cure prodotte dagli studios francesi Dwarf Animation Studio (Monsters at Works per Disney+). Venti episodi, ognuno da venti minuti, a partire dal 9 febbraio.

La serie le avventure iperspaziali di due bambini che scoprono che il padre all’apparenza normale è in realtà un cacciatore di taglie intergalattico. Questa la trama ufficiale: “Le dinamiche familiari sono stravolte mentre cercano di evitare alieni pericolosi e raggi laser per poter tornare a casa prima che la mamma scopra cosa sta succedendo!

My Dad The Bounty è solo una delle novità di febbraio di Netflix, categoria Serie TV, previste anche I Milioni di Gunther, Make my day, Freeridge you, Full Swing. Non solo. Anche le terze stagioni di The Upshaws e Outer Banks, la prima in programma il 16 febbraio, la seconda invece il 23. Queste chiaramente sono solo le prime novità, la lista è in divenire: attendere, prego… altre novità.