Nokia torna con uno smartphone accattivante ed economico per prendersi una bella fetta di mercato: la scheda

Android 12 Go Edition, display da 6,3 pollici. Design rinnovato, tutte le specifiche proprie dei tempi correnti. Con un occhio al costo, che potrebbe fare tutta la differenza di questo mondo.

Nokia è pronta a stupire con la sua nuova gamma di smartphone, che rappresentano la grande novità, non ultima, di questo 2023. HMD Global ha dato il via ufficialmente al nuovo anno con un telefono Android 12 Go Edition economico, il Nokia C12. In base al numero di modello, questo cellulare si pome come una sorta di sequel cinematografico del Nokia C10, uscito a inizio 2021. Ci sta, ma attenzione.

L’erede in realtà è più piccolo della maggior parte dei cellulari della serie C. Merito del display da 6,3 pollici, un LCD con risoluzione HD+.

Il nuovo Nokia C12 misura 160,6 x 74,3 x 8,75 mm e pesa 177,4 g. Per fare un confronto, tanto per intenderci, il Nokia C10 misurava 169,9 x 77,9 x 8,8 mm e 191 grammi, con un display da 6,52 pollici. Un esempio più recente è il Nokia C31, ma quello è ancora più grande con un display da 6,75 pollici.

Il nuovo smartphone pensato da Nokia è alimentato dall’Unisoc SC9863A1, un chipset costruito su un antico nodo a 28 nm. Ha otto core Cortex-A55 (4x 1,6 GHz + 4x 1,2 GHz) e una GPU PowerVR IMG 8322. Il Nokia C12 viene fornito con 2 GB di RAM ma ha un’opzione per abilitare altri 2 GB di RAM virtuale.

Prezzo molto concorrenziale

Go Edition può funzionare con un minimo di 1 GB di RAM, anche se alcuni modelli sono dotati di un massimo di 4 GB, quindi il Nokia C12 può essere una valida via di mezzo. È dotato di 64 GB di spazio di archiviazione (eMMC 5.1), quindi pensato anche per quelli che non si tengono tutto nello spazio di archiviazione, basti pensare che lo storage di Apple, per esempio, ormai parte da 128 giga. Non sembra disponibile, anche se non è ufficiale, alcuna espansione microSD per il Nockia C12.

L’ultimo smartphone di Nokia monta due fotocamere: un modulo da 8 MP sul retro (con autofocus e flash LED) e una fotocamera selfie da 5 MP sul davanti (in una tacca). Hanno le modalità Notte e Ritratto. Cellulare 4G, altre opzioni di connettività wireless includono Wi-Fi b/g/n e Bluetooth 5.2. Puoi anche collegare le cuffie cablate al jack da 3,5 mm. Batteria da 3.000 mAh (con “durata della batteria per tutto il giorno”) e si ricarica a un misero 5 W.

Prezzo molto concorrenziale, si parte da 120 euro, con una singola configurazione (2/64 GB). Sarà disponibile prima in Germania e in Austria e poco dopo si espanderà in altri mercati.